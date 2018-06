Zarostlý Martin Dejdar urazil Slováky svými vousy

"S těmi vousy to byl můj vlastní nápad. Posléze jsem si hodně nadával, protože jsem si na ně nikdy nezvykl. Hrozně to svědilo," přiznává Dejdar.

V té době na Slovensku tančil v soutěži Bailando a s jeho plnovousem měli problém někteří tamní novináři. Ti houfně psali, že český herec svými vousy vyjadřuje hrubou neúctu ke Slovákům. Dejdar chápe, že z estetického hlediska by bylo lepší, kdyby byl oholený. Ale kvůli roli v televizním seriálu se oholit zkrátka nemohl. Přestože slovenský bulvár pro tuto skutečnost neměl pochopení, Dejdar se společně s taneční partnerkou dostal až do finále a skončili třetí.



Martin Dejdar v nové seriálové roli

Když natáčení série Zdivočelé země po dlouhých měsících skončilo, Martin si velmi oddychl a oholil se.

Netrvalo dlouho a jeho další role, tentokrát v právě vysílaném sitcomu Comeback, opět vyžadovala bujný porost. Ovšem nikoli na tváři, ale na temeni hlavy.

"Musel jsem mít dlouhé vlasy, ale ty moje nebyly," směje se Dejdar, který v úloze vlasatého Ozzáka paruku neodložil, stejně jako odrbanou džínovou vestu s nášivkami. Přestože si roli rockového fanouška užíval, některé ohlasy z řad pravověrných metalistů nejsou příznivé.

"Žádné recenze mě nezajímají. Už to, že někdo sitcom takhle hodnotí, je úplně absurdní. Vůbec nechápu, jak se tím někdo může zabývat. To jsou přece smyšlené figury. Sitcom je vymyšlená záležitost a je zcela mimo realitu. To je, jako kdyby někdo rozebíral, jestli má mít čert zatočené rohy ven, nebo dovnitř," rozčiluje se Martin Dejdar.