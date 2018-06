Žárlivost zničila můj předchozí vztah, přiznal Muž roku Hájek

"Je to dost soukromá otázka a řeknu jen to, že jsem poznal jednu fajn holku. Je ze Slovenska a modelka to není," prozradil atraktivní model, který nedávno zazářil na velké módní přehlídce britské módní značky.

Toho, že bude nová přítelkyně žárlit na jeho práci nebo davy ctitelek, se nebojí. "Nemyslím si, že by mohla partnerka žárlit nebo žárlivostí trpět. Já hlavně partnerce nikdy nechci dávat záminku, aby podobným směrem vůbec uvažovala. Je to více než rok, co jsem kvůli žárlivosti v kombinaci s potřebou člověka vlastnit ukončil do té doby bezchybný vztah. Všechno je o toleranci, ale hlavně důvěře v druhého," řekl Muž roku.

Po vítězství v soutěži se mu nabídky jen hrnou. Nedávno fotil pro přední pánské tituly, v minulém týdnu byl klíčovým modelem na přehlídce F&F v Praze, nyní zvažuje zahraniční nabídky z Itálie a Německa .

"Často předvádím na sezonních přehlídkách známých obchodních center a za velký úspěch považuji i to, že si mě produkce přehlídek britské značky vybrala. Zaujal jsem je jako model, ne kvůli získanému titulu. Nedávno jsem se vrátil z Bratislavy, předtím jsem měl přehlídku v Budapěšti a novou podzimní kolekci F&F poletíme ve zúženějším složení předvádět i do tureckého Izmiru. Musím přiznat, že se moc těším na červenec, kdy by se měly poprvé od loňského srpna věci trochu uklidnit a snad vyjde čas na nějakou pořádnou dovolenou a moje oblíbené výlety na motorce," uzavřel Hájek.