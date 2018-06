Žárlení i únosy. Morávková a Malásek promluvili o svém soužití

"Před Petrem nic neskrývám, po ničem nepátrám, do mobilu mu nelezu, ani on mně, ale klidně může. Tu žárlivost asi skrývá," myslí si Morávková. "Ano, skrývám. To, že si Dana dá v televizi pusu s Janem Révaiem, se mnou nic nedělá, pravda, občas mi něco probleskne hlavou, ale kdyby se o ni někdo ucházel, já ho tou silou přebiju," přiznal hrdě známý muzikant. "Když by to byl Jack Nicholson, asi by měl větší kouzlo, ale když to bude někdo, koho znám, jsem schopný mu konkurovat."

Malásek také uvedl, že ho před časem potěšilo ocenění jistého společenského magazínu, který jeho manželství udělil titul nejnudnější soužití. Pár si ho zřejmě vysloužil tím, že patří k těm stabilnějším a větší otřesy nezažívá. Manželé to vysvětlují tím, že se stále umí překvapovat a kvůli pracovnímu vytížení jsou pro ně společné chvíle vzácností.

"My si ho umíme opečovávat. Děláme si například únosy. Petr řekne: Sbal se a jedeme někam na tři dny. Tuhle mě naložil do auta, aniž bych věděla, kam jedeme, a najednou jsme byli v Itálii. Mám ráda operu, tak mě tehdy vzal na Aidu, to bylo moc krásný. Já jsem zase zařídila letenky do Barcelony. Kam jedeme, se dozvěděl až na letišti," líčí Morávková.

Řeč se stočila i k jejich synovi Petrovi, který se pomalu dostává do puberty. "Rodičovství nás neskolilo, naopak si to užíváme... Mně se tehdy podařilo hned napoprvé, zatímco většina mých kamarádek nemohla otěhotnět," vzpomíná herečka.

"Muziku má rád, chodí do hudebky. Když pak zkouší, tak se u toho nasmějeme. Hraju mu hiphopové rytmy, zatímco on si zkouší to svoje. Je takový herecko-muzikantský," dodal Petr Malásek.

V dokumentu, který nesl podtitul Láska umělecká, vystoupili i herečka Eva Salzmannová a její muž, dramatik a novinář Karel Steigerwald, sochař Kurt Gebauer a jeho žena Ludmila, herečka Tereza Kostková s manželem, divadelním režisérem Petrem Kracíkem i registrovaní partneři, moderátor Aleš Cibulka a herec a moderátor Michal Jagelka.