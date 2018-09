Manžel nevěděl, jak se má chovat, řekla vnučka Alžběty II. po potratech

Šampionka v parkurových závodech a dcera princezny Anny (67), Zara Phillipsová přišla poprvé o plod v prosinci 2016. Jen pár týdnů poté, co oznámila světu, že je těhotná. Loni na konci léta ale opět otěhotněla a po čtyřleté dceři Mie porodila letos v červnu manželovi Mikeovi Tindallovi (39) holčičku Lenu. Ta vážila po narození 4 200 gramů a je tak nejtěžším královským miminkem za poslední roky.

„Člověk si musí projít nejhorším obdobím, kdy o něčem takovém, jako je ztráta dítěte, nedokáže ani mluvit, protože je to zkrátka příliš drsné. Ale stejně jako to platí u všeho ostatního, čas je nejlepší lékař,“ přiznala Phillipsová deníku The Times.



První potrat byl horší, protože šlo o pokročilé těhotenství. V druhém případě přišla Phillipsová o embryo na počátku gravidity. „Příroda prostě zakročila a řekla, že to není v pořádku,“ řekla.

„Manžel nesl mé potraty opravdu velice špatně. Cítil se bezmocně a nevěděl, jak se má chovat. Nejhorší na naší situaci bylo to, že o se o potratech dozvěděla veřejnost. Obvykle je to jen rodina a blízcí přátelé, s kým se podobné osobní a intimní věci řeší. U nás to byl celý svět, zavzpomínala Phillipsová v rozhovoru pro BBC.



„Pozitivní bylo to, že jsem díky zveřejnění té informace dostala stovky dopisů. V těch se mi ženy i muži svěřovali s tím, že si prošli tím samým a snažili se mě podpořit. Pro mého manžela to bylo opravdu špatné období. U žen je to jiné. Nosíte dítě v sobě a když pak o něj přijdete, je to jiný pocit, než pro muže. Musí to být strašná prázdnota. Věřím ale, že naše rodina bude mít kvůli tomu, co jsme společně zažili, o to silnější pouto,“ dodala Phillipsová.

Neurozeného ragbistu si královnina první vnučka, která má neurozeného otce, a tudíž přišla o nárok na šlechtický titul, vzala v roce 2011. Zara Phillipsová je dcerou princezny Anny a kapitána Marka Phillipse. Má staršího bratra Petera, který má dvě dcery, Savannah a Islu – nejstarší pravnoučata královny Alžběty II.