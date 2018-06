Zapomínám svou dceru oslovovat v mužském rodě, přiznala Cher

V novém interview špikovaném místy hodně ostrými výrazy čtyřiašedesátiletá Cher uvedla, že Chaz, který býval dřív Chastity, zvládá všechno líp, než jak by to dokázala ona.

"Kdybych se zítra probudila v klučičím těle, tak bych kopala a ječela a brečela, protože se nedokážu vnímat jinak než jako to, co jsem - holka. Nevzala bych to tak dobře, jako Chaz. Neumím si to vůbec představit," prohlásila Cher.

Zároveň přiznala, že občas o Chazovi mluví ve špatném rodě, ale její potomek z toho nedělá žádnou vědu. "Je to prostě hodně chytrá holka - kluk! Tohle je přesně to, kdy mám problém. Pos.... zájmena," prohlásila Cher. "Zapomínám, že jí mám říkat 'on'. Ale ona to bere s nadhledem, je hrozně v pohodě," dodala.

Palinová je hloupá

V dlouhém rozhovoru Cher také mluvila o politice a velmi ostrá slova měla například pro bývalou kandidátku na post viceprezidentky Sarah Palinovou.

"Začala jsem tím být tak posedlá, že mi to začalo ovlivňovat život. Přišla Palinová a já jsem si pomyslela: 'Zatraceně, tohle je konec.' Protože hloupá ženská je hloupá ženská," prohlásila.

Ještě drsnější slova zvolila na adresu arizonské guvernérky Jan Brewerové: "Ta je ještě horší než Palinová, jestli je to vůbec možné," řekla. "Má pod kontrolou záležitosti celého státu a já bych jí nesvěřila ani dálkový ovladač," dodala.

Sonny Bono byl příšerný manžel

Dvanáct let po smrti bývalého muže Sonnyho Cher prohlásila, že byl hrozný manžel. Během jedenáctiletého soužití se k ní prý choval spíš jako ke "zlaté huse než manželce" a nedával jí vůbec prostor.

Cher mu ale odpustila a tvrdí, že kdyby zvládal lépe jejich obchodní záležitosti, zůstala by po jeho boku. "Neopustila bych ho, kdyby mě tak nedusil. Ublížil mi v mnoha věcech, ale i když byl příšerný manžel, byl skvělý rádce a učitel," řekla Cher, která Sonnyho potkala v kavárně v Los Angeles, když jí bylo teprve 16 let. Jemu tehdy bylo už 27 a přesvědčil ji, aby se místo herecké kariéry soustředila na zpěv. Hned, jak to bylo možné, se vzali, ale v sedmdesátých letech začala jejich kariéra upadat a v roce 1974 se rozvedli.