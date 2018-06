Zapnutá televize posiluje v dětech násilí

Podle doktora Hoskinga děti ve věku od osmi měsíců do jednoho roku, s nimiž jejich matky netráví alespoň 30 minut denně v nerušeném prostředí, jsou v pozdějším věku mnohem náchylnější k trestné činnosti. Vytváří se u nich asociální osobnost a je u nich třikrát větší pravděpodobnost spáchání dvou a více trestných činů a pětkrát větší pravděpodobnost fyzického a psychického nátlaku na partnery. U dívek je mnohem větší pravděpodobnost, že se stanou matkami již v nižším věku.Doktor Hosking, který sám má tři děti, dodává, že děti, které jsou psychicky rozladěné, dávají častěji najevo agresivitu, perou se s ostatními dětmi, jsou kruté ke zvířatům a jsou s nimi výchovné problémy. Jako starší se pak s mnohem větší pravděpodobností dostanou do vězení.Výkonná ředitelka ústavu pro předškolní výuku Margaret Lochrieová říká, že raný věk je pro dítě velmi významný, ale jeho životní hodnoty a sociální vztahy jsou utvářeny rodiči během prvních pěti let života a ne pouze během několika měsíců.V Británii je během jednoho roku podle The Independent zaznamenáno více než 10.000 případů domácího násilí a průměrně dvě ženy za týden jsou zabity svým partnerem nebo bývalým partnerem.