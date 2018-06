Zapletalovy missky rozdrtily krásky od Maláčové

Při prezentaci domácích spotřebičů BEKO proběhla v úterý soutěž družstev královen krásy. Proti sobě byly postaveny ovečky ze stáje Miloslava Zapletala - Radka Kocurová, Kateřina Pospíšilová, Lucie Váchová a Michaely Maláčové - Renata Langmannová, Mirka Košťanová a Bára Kolářová.

Soutěžilo se v několika disciplínách - třídění prádla, věšení prádla, správné rozdělení potravin do ledničky, rozdělení nádobí do myčky, odborné otázky a ozdobení dortu. Zde se ukázalo, kdo umí zastat domácí práce a za koho to ještě dělají maminky. Souboji "Zapletalovek" a "Maláčovek" přihlížela odborná porota, která za všechny nesprávné kroky dávala trestné body.

Kocurová školila Kolářovou

Holky se do boje pustily s velkým nasazením. Vítězné družstvo totiž mělo získat spotřebiče dle vlastního výběru. „Chci pro brášku novou lednici, takže musíme vyhrát,“ řekla razantně Radka Kocurová. To, že se v domácnosti umí otáčet, ukázala hned při třídění prádla.

„Přeci nemůžeš dát prát bílé lněné kalhoty s růžovým vlněným svetrem. Nejde jen o špatnou kombinaci barev, ale hlavně materiálů. Musí se to dát zvlášť na jinou teplotu!“ poučovala Českou vicemiss Báru Kolářovou. „To je zbytečné plýtvání vody. Určitě se to neobarví a materiály to vydrží,“ bránila se Bára.

Renata prý všechno rozpatlá

Největší legrace byla u zdobení dortu. „S Renatou už nikdy víc podobnou věc dělat nebudu! Vždycky to zkazí a všechno rozpatlá,“ rozčilovala se Mirka Košťanová na adresu České Miss Renaty Langmannové.

Spokojená nebyla ani Kateřina Pospíšilová. „V něčem mám velké mezery, musím se ještě hodně učit, abych byla správnou a dokonalou paní domácnosti,“ přiznala Katka.

A jak to nakonec dopadlo? Po napínavém souboji se ukázalo, že nejlepšími hospodyňkami jsou "Zapletalovky"!