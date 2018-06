Zapletalovy krásky berou hodiny golfu

"Potřebujeme získat handicap 54, dřív se tomu říkalo zelená karta, abychom mohly hrát konečně na hřišti. Už se na to moc těšíme," tvrdí shodně. Že je golf výsadou horních deseti tisíc už sice dávno není pravda, ale jim přesto připadá úsměvné, když vyrážejí společně na trénink s golfovou holí v ruce hromadnou dopravou. "Všichni mají před hřišti zaparkovaná drahá auta, my si dáváme sraz v metru a na hřiště přicházíme pěšky. Je to legrační," vyprávějí.

Letošní miss Kateřina Sokolová by sobě i dívkám mohla již brzy zvednout prestiž, nedávno totiž složila úspěšně zkoušky v autoškole a čeká na vyhotovení řidičského průkazu. Prázdniny nejkrásnější dívka Česka tráví většinou prací. Zúčastnila se prestižní přehlídky spodního prádla, představila se agentuře v sousedním Německu. Ve volných dnech pobyla pár dní na táboře se svou sedmiletou sestrou Evou nebo si vyzkoušela svoji zručnost na kole i za volantem závodního auta díky týmu rodiny Charouzových. Mimochodem se od té doby mluví o mladém Charouzovi jako o jejím novém příteli. "Je to jen kamarád," reaguje na to stále zarputile Sokolová.

Chmelířová volila miss pláž

Druhá Vicemiss Veronika Chmelířová kromě hodin golfu už stihla sjet Vltavu, pravidelně hlídá bratrům děti, hraje plážový volejbal, jezdí na kolečkových bruslích, podniká procházky do národního parku Poddyjí a před pár dny se zúčastnila volby miss pláž na Dalešické přehradě jako porotkyně. "Byla to zajímavá změna podívat se na vše z druhé stránky. Musím říct, že o moc příjemnější role," prohlásila.

Aby toho nebylo málo, začala s kurzem potápění a pokračuje v pilování angličtiny, což je nezbytná příprava na její účast v soutěži Miss Europe. Nezanedbává ani práci modelky: "Byla jsem na přehlídkách prestižních značek spodního prádla, čeká mě také Kabo."

Pompeová obíhá castingy

Stejně jako všem finalistkám začaly i Vicemiss Veronice Pompeové prázdniny už na dovolené na řeckém ostrově Rhodos, kterou dívkám jako dar věnovala cestovní kancelář Blue Style. "Hodně se mi tam líbilo! Fakt super zážitky," vzpomíná Pompeová, která tráví zbytek prázdnin převážně v Praze. Sem tam oběhnu casting, v létě ale není sezona, takže nic moc. Odskočila jsem si jen na pár dní do Madridu, kde jsem pro významného klienta fotila katalog doplňků a bižuterie," prozrazuje.

Na začátku srpna uteče vicemiss z Prahy domů do Jeseníku, kde se bude naplno věnovat rodině a kamarádkám. "Ve volném čase udělám pár horských túr a výletů na kole v krásné jesenické přírodě," těší se půvabná horalka, kterou také čekají obvyklé tenisové zápasy s tátou. "Celá naše rodina je sportovně založená," vysvětluje Pompeová. Čas si udělá i na svého přítele, s nímž stráví pár dní o samotě na Slovensku, myslet bude i na sebe sama. V polovině srpna nastoupí totiž do týdenního intenzivního jazykového kurzu angličtiny v Praze.