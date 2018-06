Zapletalky mají výdrž, nespaly dvě noci

Přijely sem strávit dovolenou, kterou dostaly za účast ve finále Miss ČR 2007 od cestovní kanceláře Blue Style. Že se ji rozhodly pořádně užít, daly jasně najevo hned první den.

Po probdělé noci, kterou strávily cestováním, a pár hodinách odpočinku byly české krásky nastoupené v gala a připravené na oficiální přivítání v luxusní destinaci řeckého městečka Lindos, hotelovém rezortu Atrium Palace.

Slavnostní večeře o několika chodech, trvající až do půlnoci, jim nebránila v dovádění v místním baru a tanci téměř až do rána. Řečtí novináři, kteří tady mapují jejich pobyt, fotí je i natáčejí, si mohou do svých poznámek napsat jediné: krásné, mladé, veselé, nespoutané a plné energie.

To ovšem zdaleka není všechno. Zapamatovat si bohužel musejí také fakt, že jsou všechny do jedné zadané a jak se zdá, zatím také věrné. Umějí totiž s úsměvem odmítnout muže, kteří je obletují.

Misska se těší na žraloka

Většina z nich má s sebou "kousek" svého miláčka. Drobná blondýnka Soňa Dedíková například plyšového koníka, kterého jí její přítel věnoval jako talisman pro štěstí v den jejích závěrečných zkoušek ve třetím ročníku gymnázia.

Přítele má už i všudypřítomná tmavovláska Lucie Petrišková, která donedávna "plakala" nad tím, že je jediná bez chlapa. Našla si ho, tedy respektive on ji, v den finále miss, 14. dubna letošního roku.

"Jmenuje se Viktor a je mu pětatřicet. Prý si mě vyhlídl už na semifinále. Víc ale neprozradím," říká devatenáctiletá finalistka, která se dlouhodobě zajímá o život žraloků. Její přítel to moc dobře ví a plánuje originální dárek k jejím dvacetinám.

"Jeho koníčkem je potápění, a tak mě chce vzít příští rok do Jihoafrické republiky, kde bych se měla v kleci potopit do moře a vidět žraloka na vlastní oči pěkně zblízka. I když se na volném moři bojím i plavat a vyděsí mě často vlastní stín, tohle zažít chci a moc se na to těším," tvrdí Petrišková.

Sokolová čeká na rozhodnutí přítele

Bez svých drahých poloviček se musejí na romantickém místě řeckého ostrova obejít i tři korunkou oceněné missky Veronika Chmelířová, Veronika Pompeová a Kateřina Sokolová.

Královna krásy pro letošní rok mimochodem stále čeká na rozhodnutí svého přítele, který přemýšlí o účasti v třetí řadě reality show VyVolení. "Je to hloupé, ubohé a nechápu lidi, kteří do toho jdou," sděluje jasně postoj k tomuto typu pořadu. Upíše-li se do něj nakonec její miláček, bude muset mladý pár podle všeho ustát vedle soutěže miss a povinností s ní spojených další náročnou zkoušku jejich vztahu.