Zapletal: Sex s misskami jsem neměl

Miloslav Zapletal zažaloval vítězku z roku 2001 Dianu Kobzanovou za to, že porušila smlouvu a zveřejnila akty. Agentura APK 2 včele s Miloslavem Zapletalem požaduje necelý milion korun."Je to částka, kterou podle našich informací za fotografie dostala," vysvětlil prezident soutěže Miloš Zapletal.

Podle jiných neověřených informací si však Kobzanová vydělala až pětinásobek.

Miss roku 2001 však tvrdí, že v době, kdy časopis Leo snímky zveřejnil, neměla už k pořadateli Miss žádné závazky.

"Závazek pro dívky, které se umístí na prvních třech místech, trvá ještě 36 měsíců poté, co se zúčastní některé z mezinárodních soutěží," vysvětluje naopak svou pravdu Zapletal.

Ve stejném bodě porušila smlouvu také Andrea Vránová, která pózovala pro Playboy a řeší se také případ letošní finalistky Aleny Bohdálkové, jejíž snímky kolovaly po internetu.

"Na další dívky jsme zatím žalobu nepodali," říká Zapletal. "S Vránovou se pravděpodobně budeme soudit za odmítnutí zaplacení sankce. Její případ ale posuzujeme jako méně závažný, než u slečny Kobzanové. U Bohdálkové se zatím zdá, že souhlas ke zveřejnění svých fotek nedala. Kdyby se však prokázalo, že tomu tak není, museli bychom přistoupit k sankcím i v jejím případě."

Aféry s erotickými fotografiemi dívek znechutily prezidenta Miss Miloše Zapletala natolik, že jedná o spoluúčasti dalších partnerů při pořádání soutěže. Jedna z variant je dokonce prodej licencí a ochranných známek. "Jednáme se sedmi zájemci," řekl Zapletal a odmítl kohokoliv konkretizovat. "K dohodě ale nedojde tenhle rok, bude to trvat dlouhé měsíce, možná roky," prohlásil. Otázky pro prezidenta soutěže Miss ČR Miloše Zapletala můžete pokládat on-line v úterý 23.9. od 11 hodin.

Podle Zapletala má mít spor s Kobzanovou spíše výchovný efekt, než aby šlo o peníze, které pořadatel vysoudí.

"Je to jasný signál všem potenciálním soutěžícím a jejich rodičům, že s mravy si hrát nelze," řekl Zapletal i když připustil, že na dnešní dobu je soutěž "poměrně konzervativní."

To, co Kobzanová udělala, je podle něj největší morální devastací české soutěže za 15 let její existence.

Agentura APK2 má ještě další možnosti, jak Kobzanovou potrestat, tvrdí prezident soutěže. Za to, že Diana odmítla zaplatit třistatisícovou pokutu uvedenou ve smlouvě za porušení jejích dvou paragrafů, ji může agentura do pěti let zažalovat.

Pořadatel Miss by se s ní také mohl soudit kvůli ztrátě prestiže a finančí újmě. "Kvůli této aféře jsme přišli o významného reklamního partnera," vysvětluje Zapletal. Miss ČR už má sice nového sponzora, ale ten je ochoten investovat o 1,5 milionu korun méně.