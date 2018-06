Zapletal definitivně prodal Miss ČR

Jak uvedla Hana Srbová ze společnosti Art Production K./2, Zapletal, jenž stál v čele soutěže krásy 20 let, je nadále prezidentem Miss.

O tom, zda bude v této funkci pokračovat, anebo ji převezme nový vlastník, případně někdo jiný, se rozhodne do sobotního finále soutěže v brněnském Bobycentru, dodala Srbová.

"Smlouva mi neumožňuje mluvit o penězích. Můžu prozradit jen tolik, že mi pan Moťovský zaplatil desetimiliony," řekl Zapletal deníku Právo.

Moťovský dodal, že chce se Zapletalem i nadále spolupracovat. "Dvacet let to byla Zapletalova soutěž. Nedovedu si představit, že by se ze dne na den říkalo Moťovského Miss," uvedl podnikatel.

Podle Práva by pětašedesátiletý Zapletal v roce 2009 rád pořádal v Česku nejprestižnější světovou soutěž Miss World.