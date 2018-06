Zapletal: Bojuju o pověst Miss ČR

* Jak budete reagovat na prohraný soud s Dianou Kobzanovou?

Soud v první instanci sice žalobu zamítl, ale já budu ve sporu pokračovat. Tahle kauza je velmi důležitá.

* Proč?

Případ by se měl stát precedentem do budoucna. Byla jednoznačně porušena smlouva zapovídající vítězkám Miss České republiky po tři roky pořizovat snímky, kde jsou obnažené. Odvoláme se třeba i k Ústavnímu soudu či mezinárodní arbitráži. Nejde mi prvotně o peníze, ale o dobrou pověst naší soutěže. Pokud bychom žalovanou částku, což je sedm set padesát tisíc korun, vyhráli, stejně bychom ji věnovali na charitu.

* Diana Kobzanová tvrdí, že nedostávala od vaší agentury dost pracovních nabídek, a proto si vydělávala i jinde. Máte jiný názor?

Po vítězství v Miss získala byt, auto a další ceny za zhruba milion korun, dále záruku ročního výdělku v hodnotě čtyři sta tisíc korun. V dalších letech už příjem závisí na samotné vítězce, na tom, jak je šikovná, aktivní a žádaná. O Dianu Kobzanovou zájem nebyl. Navíc mnoho času trávila se svým přítelem v Americe, takže se nemohla věnovat modelingu. Koncem roku 2002 se rozhodla, že si vydělá hodně peněz, a proto byla ochotna jít i do pornoprůmyslu.

* Smlouvu však neporušila jen Diana Kobzanová. Proč skončila u soudu právě ona?

Sporné fotografie nafotila třeba ještě Andrea Vránová, a to pro časopis Playboy. Porušila sice smlouvu, protože se fotila částečně obnažená, nicméně charakter Playboye a časopisu LEO je zcela jiný. Tohle porušení smlouvy se tedy snažíme vyřešit mimosoudní cestou.

* V poslední době se však zdá, že nahota je spíš vstupenkou ke kariéře.

I o Dianu Kobzanovou je po jejím pornoexcesu větší zájem! Ale mně nahota vadí. I proto, že soutěž Miss ČR je smluvně svázána třeba s nejvýznamnější světovou soutěží krásy Miss World. Naše vítězka tam reprezentuje Česko. Podmínkou její účasti je minulost bez pornografie. Jinak by byla vyloučena a sankce by postihly i držitele licence Miss ČR. Soutěže krásy prostě nahotu nepřipouštějí.

* Ale třeba by právě nahota pomohla k větším ziskům.

A skončilo by to tak, že by se dívky promenovaly po molu nahé? Kdepak! I já osobně se ztotožňuju s tím, že by se vítězky neměly svlékat a účastnit se porna. Také proto, že jsou vzorem pro mladé lidi.

* Dívky, které se do vaší soutěže hlásí, v sobě asi mají větší dávku exhibicionismu. Možná proto mají méně zábran k odhalování.

Každý člověk, který vstupuje na pódium či před veřejnost, v sobě má exhibicionismus. Herci, zpěváci, politici... Ale zdaleka ne každý se svléká. I když dnešní doba by se opravdu dala charakterizovat jako „revoluce v obnažování“.

* Neříkáte si, že miss, kterým vaše agentura pomohla ke slávě, jsou nevděčné a že už nebudete plýtvat energií na organizaci soutěže?

Před několika lety mě podobné úvahy napadaly. Nepřímo to souviselo i s fotkami Diany Kobzanové. Tehdy jsem si říkal, že takové starosti nemám zapotřebí. Přemýšlel jsem o tom, že soutěž někomu předám. Ale pak jsem si uvědomil, že by to byl útěk z boje, a já nikdy od problémů neutíkám! A tak i přesto, že mi je kauza s Dianou Kobzanovou nepříjemná, mám teď spoustu chuti ve své práci kolem Miss ČR pokračovat.