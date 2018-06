Zaplatila Helena za muže dva miliony?

Zpráva, že peníze Vondráčková složila za svého muže už pár týdnů po svatbě, se dokonce objevila i v tisku. "V branži se o tom mluví," potvrzují zpěvaččiny kolegyně.

Martin Michal, který je nyní také manažerem své ženy, informaci za oba popírá: "Nic nezaplatila. Nejsem ani vyšetřován policií. Tyhle pomluvy šíří Jiří Vondráček a Petra Černocká." Časopis, který přinesl zprávu o údajné kauci, hodlá Michal žalovat. "Podal jsem trestní oznámení pro pomluvu a žádám odškodnění ve výši 800 tisíc korun," řekl iDNES.

"Jak na mě pan Michal přišel?" diví se Petra Černocká a dohaduje se, že asi proto, že jsou s Vondráčkovými sousedi. "Že se o nějaké vysoké kauci mluví, to je nesporné, ale nemohu o tom mluvit o nic fundovaněji než ostatní. Žádné pomluvy neroznáším. Nic nevím," řekla zpěvačka iDNES.

Ani bratr Vondráčkové o žádné kauci nic neví. "Kde bych takovou informaci vzal?" hájí se Jiří Vondráček.

Zpráva o kauci se mění v jasnou fámu. "Jiné trestní oznámení na pana Michala, než to nedávno podané panem Stiebalem tu nemáme. Kauci jsme žádnou neřešili, " potvrdila iDNES státní zástupkyně v Praze 10 Václava Nováková.

"Pokud by ale šlo o jiné trestní oznámení, týkající se například zpronevěry ve vyšších částkách, zabývalo by se případem městské státní zastupitelství." Ani to však žádnou kauci nepřijalo, tvrdí jeho mluvčí Martin Omelka.

Martin Michal, bývalý majitel zrušené společnosti Air Terrex a akcionář firmy Terrex Group, který v minulosti vlastnil fotbalové kluby v Xaverově a v Kladně, byl stíhán v souvislosti s podezřením z rozsáhlých podvodů za čtvrt miliardy korun. Podle policie měl vylákat z několika bank obrovské úvěry, za něž údajně ručil neexistujícím majetkem. V letech 1996 až 1997 strávil sedmnáct měsíců ve vyšetřovací vazbě.

V souvislosti s manželem Heleny Vondráčkové se nyní policie zabývá pouze jediným trestním oznámením. To na něj nedávno podal Michalův obchodní partner Miroslav Stiebal. Oba působí od roku 1998 v představenstvu společnosti Air Central.

"Podal jsem ho začátkem května u obvodního zastupitelství v Praze 10, dál je to věcí policie a justice," řekl iDNES podnikatel. Stiebal navrhuje Michala stíhat pro podvod, zkreslování údajů, pokus krácení daní a padělání veřejné listiny.

"Trestní oznámení přišlo v úterý," potvrdil policejní velitel na Praze 10. Podle státní zástupkyně v Praze 10 policie Michala ještě ani nevyšetřuje. "Případ je ve fázi předběžného šetření," vysvětluje Nováková.