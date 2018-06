Zapíjel svobodu, vzbudil se se škytavkou. Trvá už 14 měsíců

Od července minulého roku prý napočítal minimálně pět milionů dvě stě padesát tisíc škytnutí. Někdy je situace tak nesnesitelná, že dokonce ztratí vědomí. Jindy za celou noc nezabere. Jisté je, že už čtrnáct měsíců nemůže spát v jedné místnosti s manželkou Susan.

"Naprosto to ovládlo můj život. Probudil jsem se s tím jedno ráno po loučení se svobodou. Nemám ponětí o tom, jak to začalo, pil jsem tak moc, jak jsem dlouho nepil, ale nebylo to zase nic tak výjimečného, prostě běžné míchání piva a panáků," vzpomíná Daniel.

"Některé dny je to horší a někdy je to tak špatné, že omdlím či vyzvracím jídlo. Někdy se nemůžu třeba třicet sekund nadechnout, protože se mi zavře záklopka. V noci je to špatné a někdy se vzbudím a celá postel se třese," dodal Daniel z irského Roscommonu.

Podle lékařů může nezvyklou poruchu způsobovat také nádor v mozku. Daniel má brzy podstoupit skenování mozku magnetickou rezonancí, které by případný tumor odhalilo.