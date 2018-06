Zápasy v bahně: plavčice aquaparku měly nejvíc odvahy

Ne každý je ochoten ušpinit se od hlavy až k patě, takže novou atrakci musely v aquaparku rozjet místní plavčice.

"Námaha to je. Vy ji chytnete, a ona je pryč ani nevíte jak, protože to klouže," řekla plavčice po souboji s kolegyní.

Pak už se přihlížející nenechali pobízet a na klouzavou atrakci se vrhali sourozenci, kamarádi i páry. Při bahenním zápase si tak mohli vyřídit ručně vše, na co slova nestačila.

Dostat partnera do bazénu nebylo ovšem tak jednoduché. "Já jsem ho nevyzvala, prostě jsem to chtěla zkusit," řekla zápasnice, která dostala do bahna svého partnera, ačkoli se před lidmi dost styděl. Nakonec se ale ozývaly jen pozitivní ohlasy.

Bahenní zápasy jsou skvělou možností, jak se odreagovat. Ke zdravému bahnění stačí jen nafukovací bazén, trocha vody a malířský kaolín nebo rašelina, která je dokonce prospěšná kůži i svalům.