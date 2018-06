Zaňková: Publikum mě podrželo

ODPOVĚDI VERONIKY ZAŇKOVÉ NAJDETE ZDE.

Veronika má doma malé studio, sama si skládá písničky a je výbornou studentkou. Příští rok začne navštěvovat pražskou konzervatoř. Do finále postoupila jako druhá z první desítky spolu s Anetou Langerovou, od televizních diváků tehdy získala 19 procent všech hlasů za písničku Un-Break My Heart od Tony Braxton.

V neděli v přímém přenosu z pražské Brumlovky zazpívala písničku It's So Easy od Sheryl Crow. Porota ocenila její nesporné pěvecké nadání, nejvíc ji chválil předseda Ondřej Hejma. "Ještě vám všem ukáže," bránil ji. Soukupovi i Osvaldové se zdál její projev příliš "vzorný" a akademický. "Jsem v šoubyznysu spíš na vlky, než na beránky," prohlásila herečka a textařka Gabriela Osvaldová a jako jediná jmenovala právě ji, jako tu, která by měla skončit. Milan Herman s Ondřejem Soukupem by bývali vyřadili Juliana Záhorovského a Ondřej Hejma Petra Poláčka.

Boj o finále: rekordní sledovanost

S nedělním pořadem se upravila pravidla soutěže - moderátoři na konci večera už nevyhlašují vítěze

Živý koncert od 20 hodin sledovaly 2 951 954 diváků, což bylo 60,65 procent z těch, kteří měli v té době zapnutou televizi. Vyhlášení výsledku hlasování po 23 hodině sledoval vysoký 1 880 265 lidí, podíl na sledovanosti dosáhl 79,35 procenta. První finálový večer se tak stal zatím rekordním dílem v počtu diváků, kteří se na soutěž dívali.

(postupující), jak tomu bylo doposud, ale pouze jednoho poraženého. Právě tak skončila Veronika, která získala necelá 3 procenta hlasů. Celkem televizní diváci během hlasování zaslali přes tři čtvrtě milionu hlasů.

Téma prvního koncertu bylo Můj hudební idol a každý z finálové desítky zazpíval píseň svého oblíbeného zpěváka. Následující neděle pak budou ve znamení písniček ze 60. či 80. let nebo z muzikálů. To bude program soutěže až do 20. června, kdy se rozhodne o celkovém vítězi. Ten od firmy BMG dostane smlouvu na nahrání vlastní desky.

Kompletní finálová desítka se bude připomínat v rádiích společnou písní Veď mě dál, která zazněla i v nedělním pořadu a bude od 5. května v prodeji na CD.

