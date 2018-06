Zaňková bude fandit sestře

Poprvé totiž usedne mezi diváky do hlediště Malé sportovní haly v Praze na Výstavišti. A držet palce i nervy na uzdě bude do té doby, dokud se Klára v soutěži udrží.

Veronika Zaňková loni vypadla hned v prvním finálovém kole. Teď Zaňkovi s napětím očekávají, jak dopadne druhé rodinné želízko v ohni. Ale sázky o to, zda se Klára udrží v soutěži déle než Veronika, se rozhodně nepovedou. Starší Veronika se však na šance své sestry dívá optimisticky.

„Je na tom psychicky dobře, je otrkaná, trošku flegmatická, a to je pro ni v tuhle chvíli dobré. Jen tak něco ji nepoloží, je to taková čertice. Určitě je menší trémistka než já,“ míní.

Úspěch by jí ze srdce přála. Dobře ví, že muzika je její život, obě rády zpívaly už odmala. „Samozřejmě jí hrozně fandím a moc jí přeju, aby se jí splnilo to, co chce v životě nejvíc dělat, a to je zpívání,“ říká.

Klára si prý do života moc mluvit nenechá, ale se starší sestrou se ráda poradí. A nejen o zpěvu. Před semifinále SuperStar za sestrou přišla, aby jí pomohla s výběrem písničky. „Byla jsem opravdu poctěná. Od chvíle, co se přihlásila do soutěže, má totiž svou hlavu. Přijala i moji radu snažit si udržet pevné nervy. Podle mne je to nejdůležitější: SuperStar je strašně nevyzpytatelná a ten, kdo má pevné nervy, to vždycky ustojí.“

Veronika v současné době pracuje za pomoci svého přítele Lukáše Černého, který nahrál a vydal i její první maxisingl, na nové desce. Bude autorská, Veronika složila všechny texty i muziku sama, a vyjít by měla na přelomu dubna a května. Na nic jiného teď nemá čas ani myšlenky. „Ve studiu jsme od rána do večera, ještě že ho máme doma,“ pochvaluje si. Přítel Lukáš ji doplňuje: „Kolikrát se probudíme ve dvě v noci a jdeme něco dělat. Ale taky se u toho stihneme pohádat, tak jdeme raději zase rychle spát.“

Inspirací ke skládání textů byla pro Veroniku hlavně láska. „Jsem strašně moc zamilovaná, takže moje texty jsou většinou o lásce, jiné o životě. Některé jsou také smutné, protože každý člověk si někdy projde nepříjemnými životními situacemi.“

S přítelem, jenž je jejím největším kritikem, oslaví 26. dubna výročí seznámení, budou spolu rok. O svatbě zatím neuvažují. „Za poslední rok vůbec nebyl čas vypnout. I teď máme jiné starosti. Až bude trochu volněji a bude prostor pro odpočinek, určitě o tom popřemýšlíme. Nejvíc ze všeho ale potřebuji odjet někam za sluníčkem, vydechnout a pořádně se odreagovat,“ říká Zaňková.