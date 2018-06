Zaňková: Bála jsem se, že mě odsoudí

FOTOGRAFIE ZDE

Nervozitu účastníků rozptylovali rodiče a známí i pořad Tele Tele, u kterého se všichni dobře bavili.

Svého kamaráda Adama Vojtěcha přišel podpořit i humorem sršící snowboarďák Jiří Mádl, s kterým se chtěl každý vyfotit. "Adam má na rozdíl od některých šanci jít i jinudy než přes SuperStar," komentoval později Mádl to, že Vojtěch nepostoupil.

Sestavy jednotlivých desítek, ve kterých se padesát semifinalistů postupně představuje, jsou dílem dramaturga pořadu Rostislava Uhera. Důležité pro něj bylo, aby byl v každé skupině vyvážený poměr dívek a chlapců, i to, aby v každé desítce zazněla alespoň jedna česká písnička.

Své desítky si pochvalovali i všichni dosavadní finalisté Vlastimil Horváth, Michal Hudček, Michaela Nosková, Gabriela Al Dhábba, Ali Amiri i Monika Šramlová.

"Byli jsme veselá partička a hrozně dobře to fungovalo. Sedli jsme si lidsky. Humoru bylo hodně," podotkl o účastnících čtvrté desítky Petr Bende. Ten nakonec postoupil s třiadvaceti procenty hlasů od diváků. O tři víc jich dostala a z prvního místa postoupila Klára Zaňková, sestra loňské finalistky Veroniky.

Co vás napadlo jako první, když jste slyšeli, že jste ve finále?

Petr Bende: Nečekal jsem to, protože jsem myslel, že postoupí Magdaléna Šalamounová. Jsem hrozně rád, že to tak dopadlo.

Klára Zaňková: Myslela jsem si, že je to pořád generální zkouška, a ani teď si pořádně neuvědomuji, že je to pravda. Je to nádherný pocit a moc všem děkuji.

Nebála jste se, že vás diváci nepustí dál kvůli sestře Veronice?

Klára: Samozřejmě to byla moje první obava. Strachovala jsem se, že mě za to lidé odsoudí, ale neudělali to a jsem fakt šťastná.

Jak hodnotíte předcházející finalisty?

Petr: Mě opravdu těší, že český národ vybírá podle toho, jak kdo zpívá. To je strašně dobrý.

Klára: Myslím, že jsou to velice kvalitní zpěváci a těším se, až se uvidíme všichni pohromadě.

Z koho máte největší respekt?

Klára: Myslím, že respekt mám ke každému z nich, ať ho znám lépe či méně. Každý z nich si to zasloužil.

Petr: Souhlasím s tím. V celé padesátce bylo dost dobrých zpěváků. Ve finále jsou výrazné typy, které jsou něčím charakteristické.

Koho z vaší desítky byste ještě poslali dál?

Klára: Všichni mi přišli talentovaní, protože jsem je měla možnost za tři dny pořádně poznat lidsky i pěvecky.

Petr: Každý jsme měli úplně jiný výraz, což bylo skvělé. Konkurence v podstatě nebyla, protože každý stál sám za sebe a měli jsme se tím pádem strašně rádi.

Jaký byl váš nejsilnější zážitek v průběhu soutěže?

Petr: Když jsem v Brně čekal na konkurz od rána od půl osmé a dostal jsem se dovnitř v pět odpoledne.

Klára: Když jsem po svém posledním výstupu odcházela z pódia, věděla jsem, že mě porota pochválila, ale diváci mi vrtali hlavou.

Co vám soutěž dala?

Petr: Je to strašně dobrá zkušenost, protože tady člověk prožívá úplně jiné situace, a myslím, že do takových se ještě nikdo z nás nedostal.

Klára: Také si myslím, že je to obrovská zkušenost a že to člověku může pomoci, aby byl lepší a lepší.

Nebyla jsi od sestry Veroniky na průběh soutěže už připravená?

Klára: Ne. S Verčou jsem se radila jen o výběru písničky. Málo se vidíme, takže nebyla možnost. Bylo to na mně.

Jakou cestou byste se ve své kariéře chtěli vydat?

Klára: Chtěla bych zpívat sólově nebo s kapelou. Na žánru mi nesejde, hlavně abych se v tom cítila doma.

Petr: Tím, že skládám písničky už nějaký rok, tak bych je chtěl tímto posunout jen blíž k posluchačům. Chci dál hrát se svou kapelou, s kterou už jsme také nějaký pátek.

S kým byste si rádi zazpívali?

Klára: Nemám žádného velkého idola, ale určitě bych si ráda zazpívala s takovou živelnou zpěvačkou jako je Anastacia.

Petr: Měl jsem štěstí, že jsme s kapelou hráli jako předkapela před Čechomorem a No Name, takže v českých vodách se mi to částečně splnilo. Z venku mám rád Phila Collinse.

PŘÍLOHA ČESKO HLEDÁ SUPERSTAR ZDE

ČTĚTE TAKÉ:

- Bendeho postup slavila rodina do rána ZDE



- Nejsem chladná, říká Zaňková ZDE