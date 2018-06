Zanevřela Angelina Jolieová na muže?

Jolieová a Thorton spolu naposledy byli den před jejími 27. narozeninami loni v červnu.



Rozvedli se letos v květnu a Jolieová tvrdí, že od té doby s nikým nechodila: "Párkrát mě někdo pozval na večeři, ale odmítla jsem."



V rozhovoru to komentuje: "Jsem v pohodě. Vlastně je mi líp než kdy předtím. Cítím, že konečně žiji tak, jak chci sama, a tenhle pocit jsem předtím neměla."



Jolieová má dvouletého syna Maddoxe, kterého adoptovala z kambodžského sirotčince, když mu bylo sedm měsíců. Říká mu Mad.



"Můj život se teď úplně změnil, ale je to fajn," řekla. A nadání jejího syna? "Umí si udělat na hlavě indiánský účes, když mu dám do ruky gel."



Nikdy neříkej nikdy

Angelina Jolieová v kanadském Montrealu momentálně natáčí film Taking Lives s francouzským hercem Olivierem Martinezem, který je přítelem zpěvačky Kylie Minogueové. A povídá se, že Olivier a Angelina mají spolu něco víc, než pouze kolegiální vztah.



Podle internetového magazínu Hello! je Kylie ze zpráv o údajné nevěře svého milého úplně zničená a tak neváhala a odletěla do Kanady, aby si s Olivierem promluvila.

Angelina Jolieová Zlatý Globus 2002 - Herec Bob Thornton a jeho žena Angelina Jolieová na 59. ročníku udílení Zlatých Globů. Angelina Jolieová Angelina Jolieová Angelina Jolieová Angelina Jolie Angelina Jolie David LaChapelle - Angelina Jolie. Australská zpěvačka Kylie Minogue při udělování evropských hudebních cen televizní stanice MTV v Barceloně. (14. listopadu 2002). Herečka Angelina Jolieová Angelina Jolieová Kylie Minogue Angelina Jolieová a Billy Bob Thornton Angelina Jolieová a Billy Bob Thornton Kylie Minogue a Olivier Martinez.