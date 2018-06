Zámožné dámy hledají lásku mladých černochů

Celá situace připomíná dokonale fungující vykřičený dům pro ženy, tak jak ho kdysi navrhovala spisovatelka Alexandra Berková. Není to žádný hampejz s červenými lucerničkami a malinkými pokojíčky v patře, kam si na půl hodiny či na hodinu odvedete svou partnerku, a pokud vám čas nestačí, musíte si připlatit. Tenhle model zřejmě funguje pro muže, aspoň některé, tvrdí Berková, ale pro ženy ne. Ty, pokud si mají skutečně užít sexu, potřebují k tomu čas a něžná slůvka. Není třeba hledat mužský protějšek podvazkových pásů a červených kramflíčků na jehlovém podpatku. Stačí, když jsou muži k ženám pozorní a milí - a věnují jim spoustu času.

Času, toho mají mladí muži v Gambii dost. V zemi, kde panuje čtyřicetiprocentní nezaměstnanost, se mnozí z nich ani nepokouší sehnat práci. Ale i kdyby ji sehnali, sotva by vyšli s platem. Průměrný denní plat činí patnáct dalasi (asi 60 Kč), zatímco jim stačí se poflakovat po pláži a bez obtíží vydělají 200 dalasi (asi 800 Kč). Stačí být mladý, tak do třiceti, krásný, šarmantní a - samozřejmě - černoch.

Sex na pláži



Osmapadesátiletá Angličanka Mary jezdí už několik let za sexem do gambijského městečka Serrekunda. „



Oni „Měl jsem hlad, tak jsem začal chodit za běloškami. Když zrovna nemám kamarádku, nemůžu svému starému otci nic dát a cítím se hrozně.“ John, 23 let „U starých žen nikdy nemám problém s erekcí. Někdy, když se s nimi zasnoubím, mám z toho dobrý pocit. Myslí si, že jim budeme věrní, ale jakmile odjedou, najdeme si nějakou jinou.“

Simon, 21 let „Miluju Janis, je skvělá. Doufám, že mi koupí restauraci a bar.“

Halif, 25 let „Když mi bylo třináct, svedla mě sedmačtyřicetiletá žena. Hráli jsme si celou noc a pak mi dala peníze. Od té doby jsem měl ženy všech národností."

Baje, 30 let Ony



„Chovají se velmi diskrétně. Nikdy vám neudělají přímou nabídku. Řeknou třeba: Chtěla byste poznat skutečnou Afriku?“ Mary, 58 let „Manžel mě opustil se ženou o patnáct let mladší. Měla jsem pocit, že patřím do šrotu. Díky Ebuovi se cítím jako znovuzrozená. Budu se dřít ze všech sil, abych mu mohla zaplatit cestu do Anglie.“ Doris, 47 let „Zdejší muži jsou prostě nádherní. Tohle byla ta nejkrásnější dovolená mého života.“

Sheila, 58 let „Určitě je to lepší než diazepam.“

Ellen, průvodkyně turistů

Poprvé jsem přijela s manželem. Přitočil se k nám asi dvacetiletý mladík a nabídl se, že nám bude dělat průvodce. Byl tak milý, že jsme nedokázali odmítnout. Pak se jednou manžel chtěl opalovat a Mace mi navrhl, že mi ukáže pláž, kam nechodí tolik turistů. Jakmile jsme osaměli, všechno se stalo velmi rychle, na pláži, pod palmami. Úplně mě to šokovalo, ale chtěla jsem ještě. Můj manžel už dávno ztratil zájem o sex, teď jsem si uvědomila, jak mi to chybí. Mace si neřekl o peníze, ale kupovala jsem mu jídlo a pivo. Panovala mezi námi nepsaná dohoda, že mu zaplatím za průvodcovské služby o něco víc - asi jen o pět nebo deset liber.“Pak nastala typická situace: Mace posílal Mary krásné dopisy, ve kterých psal, jak mu chybí, a zval ji zase do Gambie. Ale když přijela, nechoval se k ní zdaleka tak pozorně jako předtím. Ani sex už nebyl takový. Mary to řešila pragmaticky, Mace se zbavila a našla si jiného. Tedy - čtyři jiné.„Nebylo to těžké,“ říká. „Stačilo sedět na pláži a čekat, až za vámi přijdou. Poznala jsem nejlepší sex svého života. Možnost vybírat si z celé škály krásných mladých mužů mě jako ženu velmi posílilo. Vrátila jsem se jako úplně nový člověk.“ Mary říká, že svého muže stále miluje, a právě tyhle výlety jí pomohly překonat manželskou krizi. „Vyprávěla jsem o tom dvěma kamarádkám. Nejdřív je to šokovalo. Ale pak řekly: Jen si toho užij, Mary. Jedna z nich je hrozně naštvaná na manžela a říká, že příště pojede se mnou.“

Miluju ji. A chci do Anglie

Ne všechny ženy na sex na pláži nahlížejí tak jako Mary. Často se stává, že se do šarmantního mladíka s dready, který je bez rozpaků na veřejnosti drží za ruku nebo jim rozkošně olizuje ouško, skutečně zamilují. Pak jej zahrnují dary a plní každé jeho přání. Jejich miláčkové se mezi sebou chlubí walkmany, televizory, dokonce i drahými auty, které od nich dostali. A podle jejich ceny poměřují, jak moc pro dotyčnou znamenají.

Nejvyšší metou pro ně ovšem je dostat se do některé evropské země, třeba do Anglie nebo do Švédska. Leckterá zamilovaná starší paní jim to skutečně umožní.

Naděje, že mladík, kterému je něco málo přes dvacet, bude se ženou o třicet či pětatřicet let starší nadosmrti spokojeně žít, však většinou brzo pomine. Britské velvyslanectví v Gambii prý pravidelně dostává dopisy od oklamaných žen. Stěžují si, že jejich vyvolený ztratil zájem o sex, nechce pracovat a nechá se vydržovat, nebo jim utekl s mladší ženou. Pro některé z nich to představuje skutečnou tragédii.

A co černošští mladíci? Jsou do svých „kamarádek“ také zamilovaní? Mnozí přísahají, že ano.

„Na věku nesejde. Když máte bělošku, zvýšíte si tím své společenské postavení, ať je mladá nebo stará,“ říká Mohamed, který z finančních důvodů opustil povolání učitele a stal se průvodcem turistů.

Ale Baje, který ve věku třiceti let začíná být na tento druh obživy trochu starý, zase prohlašuje: „Musím jim říkat, že je miluju. To k tomu přece patří. Chodím za turistkami a sháním peníze. Jsem na to hrdý. Je to moje práce. Jen se občas bojím, že mě bůh potrestá za to, že ženám ublížím, protože si nemůžu dovolit být jim věrný.“

To, co se děje na pobřeží Gambie - a nepochybně i řady jiných afrických zemí - je prostě fakt, ať se nám to líbí, nebo ne. Můžeme na to nahlížet jako na nekalé podnikání ze strany mladíků, kteří si touží hodně vydělat a zkvalitnit si život. Anebo jako na jakýsi novodobý druh kolonialismu - chudí černoši se musí ponižovat před bohatými lidmi bílé pleti. Ale ať je to jak chce, není nesnadné uvěřit, že se leckterá Evropanka, když o něčem podobném uslyší, těší, až jí bude šedesát, a šetří na letenku.