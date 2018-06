Zamilujete se na jaře?

K tomu, abyste se bezhlavě zamilovali, z velké části přispívá vaše podvědomá připravenost k citové investici". Možná to ani nevíte a rozhlížíte se po někom novém...1. Rodina vám vposlední době vytýká náladovost.2. Rozhodli jste se zhubnout, ale nikomu jste to neřekli.3. Oproti jiným případům jste už vydrželi několik dnů jíst opravdu zdravě.4. Když se vidíte v zrcadle, říkáte si, že to není tak zlé.5.Sníte o exotické dovolené a prohlížíte katalogy.6. Napadlo vás, že jste už dlouho nebyli v kině.7. Přistihli jste se, že stojíte před výlohou s oblečením.8. Po delší době jste se vypravili do posilovny.9. Jindy na narozeniny kolegů zapomínáte, teď jste ale přemýšleli, čím udělat radost.10. Pozvánku na pravidelný večírek jindy házíte do koše, teď si ji ale vystavíte na stůl, protože možná půjdete.Ne všechny z těchto situací zažíváte, to je jisté. Ale již sedmkrát ano znamená, že toužíte po lásce. Třeba to má být jen krátká romantická aférka, možná nový životní partner nebo se vám přejedla samota... Jděte ven s přáteli, do kina nebo třeba nahlédněte do rubriky Seznámení. Jaro se blíží.