Zamilovaný Jan Šťastný z Ordinace: Ve vztahu jsem držák

"Je pravda, že se cosi děje řekněme v mém bezprostředním okolí, ale jistě každý pochopí, že nežiju sám, mám taky rodinu, děti a dokud se ty věci definitivně nevyřeší, tak to nebudu uvádět na pravou míru, nerad bych tím ubližoval svým nejbližším," vysvětluje herec.

Mezi ně patří i mladá herečka, s níž se Šťastný seznámil při natáčení Ordinace. Bára Petrová si může být jistá, že ji herec jen tak neopustí. Jak totiž tvrdí, ve vztahu je držák. "V tomhle jsem trošku podobný seriálovému primáři Fryntovi, který nikdy nevstupuje do vztahu s tím, že je to na pobavení, nebo na chvilku. Vypadá jako promiskuita, ale já myslím, že není. Snaží se vždy do nového vztahu investovat a chce to tak mít až do konce. Já o sobě tvrdím, že jsem držák a jestli se něco neudrží, tak si nejsem moc jistý, jestli to padá jen na moji hlavu," říká s úsměvem herec.

Pověstnou druhou mízu prý herec nechytil. Na konci sil se totiž ve svých čtyřiačtyřiceti letech rozhodně necítí být. "Věk tomu možná už trochu napovídá, ale já se chystám žít ještě dlouho, pokud mi to tedy zdraví dovolí. Nezavřu se někde na chalupě a nebudu chodit jen do lesa, ale chci také normálně žít."

K normálnímu hercovu životu například patří rybaření v Norsku nebo chození po horách, které miluje. "Letos jsem si na těch pár dní volna naplánoval Alpy a chodil jsem po nich, co to šlo. Nejsem zase tak úplně extrémní horal, chodím ve výškách do tří tisíc metrů, tam je mi dobře. Člověk se tam nadechne trošku jiného vzduchu a mozek taky začne pracovat tak nějak jinak," líčí herec.

Novou partnerkou se mu v oblíbeném seriálu Novy stala Dana Morávková a velmi se mu zamlouvá. "Dana je člověk, kterého znám minimálně dvacet let, protože jsme se míjeli ještě na škole. Od té doby jsme se potkali již několikrát, takže je to bezproblémová spolupráce," uzavírá Šťastný.