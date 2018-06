Zamilované Belohorcové uletělo letadlo

Když je člověk zamilovaný, bývá jako smyslů zbavený. Podobný stav momentálně prožívají Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek. Na cestě za svojí první společnou dovolenou pro samou lásku neviděli a neslyšeli a snadno pak přehlédli informační tabuli s odlety letadel a nevnímali letištní hlášení. Kromě toho si neuvědomili, že v Turecku je oproti středoevropskému času o hodinu víc. A tak se stalo, že jim jejich přípoj do Antalye uletěl.

Vzhledem k tomu, že bylo krátce před půlnocí, hrozilo, že místo noci plné vášní v luxusním pětihvězdičkovém hotelu Cornelia stráví ponurou noc na letišti.

"Oba jsme byli kupodivu v klidu a pomalu jsme se připravovali na probdělou noc v letištní hale na kufrech. Naštěstí jsme zjistili, že další letadlo letí za hodinu," vypráví s úsměvem Belohorcová. Ta se nakonec šťastně připojila k české výpravě celebrit, která do Turecka dorazila o den dřív. V úterý už vezme do ruky raketu a zapojí se i do tenisového turnaje. V losování smíšených dvojic na ni připadl herec Jiří Krampol.

Loni se 1. ročníku turnaje celebrit zúčastnila také, čas tu ovšem trávila sama, bez pánského doprovodu, a dokonce tvrdila, že jí to tak vyhovuje. Po roce a po dni je všechno jinak. "Říká se, že kdo si počká, ten se dočká. Já hledala člověka, který mě bude mít rád, bude se mnou trávit volné chvíle a zasměju se s ním. Teď ho konečně mám. S Vlastou se úžasně doplňujeme a já si tenhle vztah užívám," tvrdí.

Milenci mají i velké plány na léto, zamíří do Ameriky. Ještě předtím ovšem čeká Belohorcovou finále reality show Celebrity camp.