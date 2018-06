Zamilovaná? Spíš šťastná, říká tajemně Helena Zeťová

13:09 , aktualizováno 13:09

Helena Zeťová poslední dobou září. A to tak, že by se mohlo zdát, že je po rozchodu s hokejistou Jaroslavem Bednářem znovu zamilovaná. "Není to o tom, jestli jsem, nebo nejsem zamilovaná, prostě jsem po dlouhé době zase šťastná," vyhýbá se přímé odpovědi zpěvačka.