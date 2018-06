Zamilovaná miss Sokolová proniká do islámu

Pokud si však bude chtít Sokolová se svým o sedmnáct let starším přítelem plánovat společnou budoucnost, bude muset vzít v úvahu jeho muslimskou víru. "Zatím o tom nepřemýšlím, ale nevidím v tom žádný problém. Naopak je to pro mě přínosný, aspoň trochu proniknu do islámu, protože je to zajímavé náboženství," vysvětlila iDNES.cz modelka.

VIDEO: Modelky se psy pomohly dalším mazlíčkům Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jean žije v Čechách už šest let a podniká v textilním průmyslu, což je pro Kateřinu také výhoda, protože ráda kombinuje sportovní věci s elegantními. A na její nově vypracované postavičce pěkně upnuté džíny skvěle vyniknou. "Začala jsem na sobě pracovat. Třikrát týdně chodím do posilovny, ale ne posilovat, spíš na běhací pás a kola, abych spalovala, než nabrala svalovou hmotu. Taky jsem omezila jídlo a úplně vyřadila pečivo," přiznává.

Cvičení napřed dost bolelo, ale nakonec ji chytlo. "Jak člověk vidí ten výsledek, tak mě to už dokonce i baví."

Sokolová své nové tvary poprvé předvedla koncem června na charitativní akci společnosti MaMaison Hotels & Apartments, kde ji ale tentokrát zastínila její labradorka Arven.



Kateřina Sokolová se psem svých rodičů

Šlo totiž o přehlídku psích oblečků ve prospěch střediska pro výcvik vodicích psů. Teď se přišla přesvědčit, kolik pomohla s ostatními modelkami s psími miláčky vydělat. Spolu s moderátorkou Evou Aichmajerovou a modelkou Hankou Mašlíkovou předala úctyhodný šek na 260 tisíc korun. - čtěte Diana Kobzanová: Smeták se ke mně nehodí, tak mám bulteriéra