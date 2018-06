Zamilovaná Martina Gavriely: Pro Marcuse jsem balíček s dvěma dětmi

"Žije se mi moc dobře. Stresy mám snad jen s dětmi, ty mi už nikdo neodpáře. Holt úděl matek. Ale mám Marcuse, který mi pomáhá ať s dětmi či s prací. Je to změna. Dřív jsem na všechno byla sama. A pokud jde o práci, dělám to, co mě baví. Dopoledne pracuji jako asistentka a odpoledne se starám o masážní salon v Pařížské ulici a ještě jsem otevřela malé kosmetické studio na pražské Hůrce. Musím to zaťukat, ale daří se," říká Martina Gavriely, která se před třemi měsíci stáhla po odchodu z Primy do ústraní poté, co ji ve velkém doběhla její pornominulost.

Příjemné období to prý nebylo, i když připouští, že pouze dojela na vlastní naivitu z období dospívání. "V osmnácti nepřemýšlíte, co se bude dít, až budete mít děti. Internet byl tenkrát v plenkách a osmnáctiletému puberťákovi plno věcí nedochází," vysvětluje moderátorka a modelka, která by v případě, že by neměla děti, z televize nikdy neodešla.

"Myslím, že jsem silný člověk a kdybych byla bezdětná a sama, tak bych to zvládla, ustála a naopak z toho ještě vytěžila a zpeněžila to. Takhle to v Česku funguje. Kdo dělá skandály, má peníze, práci a vydělává. A ten, kdo skandály nedělá, nevydělává ani nepracuje."

Gavriely navíc připouští, že by do televize z jiného než finančního důvodu nikdy nešla. Za profesionální moderátorku se nepovažuje. "Je tu plno talentovaných lidí, kteří na to mají školu, ale nikoho nezajímají, protože se o nich nepíše. Nikdy jsem neměla pocit, že jsem výborná moderátorka, do televize jsem se necpala, Prima si mě našla sama a pozvala na kamerovky, na které jsem ani nechtěla jít. Od začátku jsem si nevěřila a věděla, že v televizi nemám co dělat, ať už kvůli vzdělání nebo fotkám," dodává.

S odstupem času je ale ráda, že si podobnou zkušeností prošla. Ponaučení, které z ní plyne, je prý k nezaplacení. Nyní už však hodlá investovat sílu pouze do rodiny a vztahu s muzikantem Marcusem Tranem, o němž mluví jako o muži svého života. "Můj soukromý život je v pořádku jak nikdy předtím. Mám vedle sebe chlapa, ne dítě. Marcus je první chlap v mém životě, který mě přijal jako balíček "já plus dvě děti", a taky se podle toho chová. Pomáhá mi s nimi a mohu se o něj jako o partnera opřít a spolehnout se, což v dnešní době není běžné. Jsem za něj moc ráda, přišel v pravý čas."

Martina Gavriely se naposledy ukázala ve společnosti tento týden, paradoxně v úplně jiné roli, než by se čekalo. V rámci Dne dětí, který se slaví 1. června, si v pražských Stodůlkách stoupla za prodejní pult s točenou zmrzlinou a vyzkoušela si, jaké to je být prodavačkou. Radost prý udělala nejen sobě, ale i svým dětem.