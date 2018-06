Vracím se zpátky do Mahuleny Bočanové, říká zamilovaná herečka

"Vždyť mě znáte. Já o tomhle nemluvím. A jestli jsem spokojená? Jsem. Mám se krásně. Poslední rok mého života je fajn. Vracím se zpátky do Mahuleny Bočanové," říká herečka a moderátorka o svém soukromí, které si bedlivě střeží.

O jejím vztahu s mladším tanečníkem se spekulovalo delší dobu. Spekulace ukončil až sám hlavní aktér, který na svůj profil na Facebooku pověsil fotku s hereččiným psem. Štěně bulteriéra si přitom pořídila teprve nedávno.

Mahulena Bočanová a její nový psí miláček, bulteriér Umberto. Se stejným psem se vyfotil i hereččin nový partner.

"Mám ho dva měsíce, je to můj třetí bulteriér, takže vím, jak na něj. Je hodně divoký, ale je to mazlík. Je chytrý, trochu vyčůraný a jsme spolu každý den, furt. Všude ho s sebou vodím, doma ho nemůžu nechat," doplňuje Bočanová, která koupi nového psa spojila s dostavbou nového domu.

"Věděla jsem, že když budu mít připravený dům, že do něj přivedu i nového pejska. Pak jsem taky začala mít pocit, že je mi dobře a že si můžu pořídit další starost. Navíc jsem na psa zvyklá odmala, takže když tam něco čtyřnohého neběhá, mám pocit, že nejsme kompletní," míní s tím, že jí odpadá starost s případnými lupiči, kteří by chtěli navštívit její dům.

Mahulena Bočanová / Fotograf: LENKA HATŠOVÁ / Make-up: PAVEL BAUER / Styling: ZUZANA STRAKOVÁ

"Umberto bude hlídač. Viděla jsem to zrovna nedávno, když k nám chtělo nějaké dítě přes plot, protože mu tam spadl míč. On se najednou naježil a začal štěkat tak, jak jsem to ještě neslyšela. Má to v genech. Teď by se samozřejmě nezmohl na nic, ale hlídat bude. I proto ho mám," uzavírá Mahulena Bočanová, jež štěně přivedla na nedávný večírek klubu Roxbury.