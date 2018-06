Zamilovaná Kornová: takhle si užívala s partnerem v Chorvatsku

Pár si pro svou dovolenou vybral turisticky lákavé a malebné chorvatské letovisko Nerezine ležící na ostrově Lošinj. Turistický ráj je Čechy oblíbený i proto, že nabízí ideální podmínky pro šnorchlování, které si nenechala ujít ani známá herečka spolu se svým partnerem, vrchním nadstrážmistrem městské policie ze severočeských Třebenic.

Kateřina Kornová se synem Filipem a dcerou Kristýnou

"Nemělo to chybu, neskutečně jsme si to užívali. S Tomášem to jinak dopadnout nemohlo," přiznala Kornová, která se podobně jako jiné české osobnosti obrátila na instruktora potápění Ladislava Kreinera, který turistům vyřizuje i ubytování. Nedávno byl jeho hostem i herec Jaroslav Dušek s přáteli.

"Měli jsme tu opravdu veškerý konfort, dovolená je od toho, abychom si odpočinuli a nabrali novou energii a musím říct, že se to povedlo. Samozřejmě záleží, s kým na dovolenou jedete, já měla kolem sebe ty nejmilejší, takže jsem vypnula maximálně," dodala herečka a vizážistka, která je i spolupracovnicí magazínu pro ženy Ona.iDNES.cz (viz. seznam článků zde).

Kromě šnorchlování, opalování či vyjížděk s přáteli na člunu si Kateřina Kornová neodpustila ani práci. Brzy nastoupí do seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde si zahraje tanečnici Ninu. Příběh tajemné ženy bude rozvíjet po boku zpěváka Bena Cristovaa, který si v seriálu pro změnu zahraje syna Jana Čenského v roli nového lékaře.

Kateřina Kornová s partnerem Tomášem

"Musela jsem si s sebou vzít i scénáře, abych je dostala pod kůži. Na tuhle roli se moc těším a snad si ji diváci oblíbí. Sice se říká, že si práci nemáme s sebou tahat na dovolenou, ale tohle je vlastně koníček, takže v tom velký problém nevidím," vysvětlila.

Tomáš zase dokončoval knihu o letcích RAF druhé světové války, jak přiznal, specializuje se na historii válečného letectví.

Kateřině Kornové a jejímu partnerovi Tomášovi dělali společnost kromě hereččiných dětí Kristýny a Filipa i populární herec a přestavitel Bedřicha Lišky ze seriálu Ulice Adrian Jastraban či šéfautorka seriálů Novy Lucie Paulová.