Vztah se musí hýčkat, říká zamilovaná Ewa Farna

"Musela jsem si projít tou zkušeností, abych si uvědomila, že vztah se musí pečlivě hýčkat. V minulosti jsem hodně pracovala, cestovala a na lásku pak pochopitelně moc času nezbývalo. Opakovat chyby minulosti už nechci," říká zpěvačka, která je aktuálně také porotkyní čtvrté řady polského X Factoru.

V Polsku je slezská rodačka ještě populárnější než v Čechách, vydala tam stejný počet desek jako doma, pět.

O tom, že to Farna se svým soukromým životem myslí vážně svědčí i fakt, že se rozhodla přerušit vysokou školu ve Varšavě.

"Byl to obrovský zápřah, studium práv je vůbec jedno z nejnáročnějších a já to při svém pracovním vytížení zvládala jen s velkým vypětím sil. Začalo mi vadit, že jsem přestala mít čas na svou rodinu, přátele, prostě na svůj soukromý život obecně. Nevylučuji ale, že se do školy ještě někdy vrátím. Možná v budoucnu zkusím právnickou fakultu v Praze," slibuje si dvacetiletá hvězda.

Kromě valentýnského koncertu v Londýně, natáčení nové desky a videoklipu ji čeká navíc i vytoužená dovolená s partnerem, na kterou si vyhradila celý měsíc (více o vztahu s kytaristou zde).

Martin Chobot a Ewa Farna

"Ještě nikdy jsem nevysadila na tak dlouho a moc se na to těším. Chystáme se odjet hodně daleko, možná i mimo dosah mobilních sítí," prozradila Farna, která ještě stihla nafotit nové fotografie v jednom z největších pražských designových showroomů.

Podívejte se, jak Ewa Farna v říjnu mluvila o svém studiu: