Zamilovaná Elizabeth okouzlila Rio

Pro Elizabeth není přehlídkové molo ničím neznámým. V módní branži se štíhlá dlouhovláska pohybuje od svých šestnácti let a to i přes to, že její otec Mick dělal zpočátku vše proto, aby svou půvabnou dceru uchránil před nástrahami showbyznysu.

Leč marně. Elizabeth slaví v modelingu jeden úspěch za druhým a navíc nedávno nejen svého otce překvapila milostným románkem se Seanem Lennonem, osmadvacetiletým synem slavného muzikanta Johna Lennona.

Z jejich lásky má radost především maminka Jerry. "Jsou hrozně zamilovaní," řekla nedávno britským médiím Hallová, která má se svým bývalým manželem Mickem Jaggerem čtyři děti.

Nadějný hudebník Sean a krásná modelka Elizabeth, kteří podle médií představují perfektní spojení dvou nejznámějších klanů světového rocku - Beatles a Rolling Stones, se setkali v březnu v New Yorku, kde je seznámil na jedné hudební akci kytarista Stounů Keith Richards. Od té chvíle Sean a Elizabeth neudělají jeden bez druhého ani krok.