Zaměstnanec odmítl trest: nosit nacistickou uniformu

16:01 , aktualizováno 16:01

Londýnská makléřská společnost Tullett and Tokyo Liberty nařídila jako trest svému židovskému pracovníkovi Laurentu Weinbergerovi nosit nacistickou uniformu. Firma tak svého zaměstnance chtěla potrestat za to, že přišel pozdě do práce, napsal britský deník The Guardian. Weinberger nosit uniformu odmítl, podal demisi a společnost zažaloval. "Každý náš zaměstnanec, který přijde pozdě do práce, musí nosit nevkusný a někdy zcela nevhodný oděv," sdělila firma a jako příklad uvedla papežské roucho, které musel nosit irský protestant.