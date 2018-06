Zaměstnanci darují sperma, aby zachránili firmu

Mnohasetmilionový dluh hodlají zaměstnanci vyrovnat ziskem z dárcovství spermatu! Odboráři už navázali kontakt s místní spermobankou, aby se připravila na fronty dárců.



Na dluh ve výši v přepočtu šesti set milionů korun by tisíc zaměstnanců automobilky takto vydělávalo několik let. Firemním manažerům ale v současnosti nejde o návrat vlastního účetnictví do kladných čísel, zatím se spokojí se zmenšením dluhu, jenž činí fabriku neschopnou provozu.

Za životadárnou tekutinu, obsahující genetickou informaci, by muži v jiném světě získali nemalý finanční obnos. V rumunském Campulungu se však spokojí každý dárce se zhruba šestnácti sty korunami. V tomto roce je však neutratí ani v hospodě, ani za dárky dětem. Věnuje je svému zaměstnavateli.