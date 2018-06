Zaměstnanci dánského dvora se bouří

Kolektivní smlouva je něčím zcela nepředstavitelným, ve výplatním sáčku jsou peníze, které se v porovnání s příjmy v souměřitelných profesních kategoriích zdají spíš směšné. Například osobní řidič korunního prince Frederika bere méně než šofér na libovolném dánském ministerstvu.

Proti neklidu, jenž se šíří panovnickým dvorem, chrání královnu zákony, které jí i celé rodině zaručují všemožná privilegia. A to se krajně nelíbí také politikům. kteří by s chutí oklestili výsady, jichž dvůr využívá, někdy dokonce zneužívá. Ať už jde o čerpání peněz ze státní pokladny, soukromé podnikatelské aktivity, vztah k placení daní či víceméně zaručenou trestní imunitu. I když s tím asi moc nenadělají, chtěli by alespoň, aby hospodaření vládnoucího rodu přestalo být zahalenou tajemstvím a stalo se trochu průhlednější.