Zaměstnanci anglické firmy pracují jednou týdně úplně nazí

S nápadem "nahých pátků“ přišel psycholog David Taylor, který se léta zabývá klimatem na pracovišti. Nahota podle něj zcela mění naladění pracujících, zlepšuje jejich morálku, vzájemnou komunikaci a zvyšuje týmového ducha. Spolu s oblečením odhodí i ostych a budou otevřenější a upřímnější.

"Vyzvat zaměstnance, aby chodili nazí, je nejextrémnější technika, jakou jsem kdy použil. Zdá se to bláznivé, ale funguje to. Je to krajní vyjádření důvěry v sebe i ve druhé,“ vysvětluje svůj experiment psycholog Taylor.

I přes počáteční nevoli se téměř všichni zaměstnanci svlékli, až na jednoho muže a dvě ženy, které si nechaly spodní prádlo.

Brzy si zaměstnanci začali své nahé pátky užívat. "Bylo to skvělé. Teď, když se vzájemně vidíme všichni nazí, neexistují žádné hranice. Nebyli jsme pod žádným tlakem. Jestli někdo chtěl přijít oblečený nebo ve spodním prádle, mohl. Já své tělo miluju a nestydím se za něj. Všichni jsme krásní, ať už máme tělo velké či malé,“ tvrdí manažerka firmy Sam Jacksonová.

"Řekl jsem každému, že to nemusí dělat, pokud se na to necítí. Jsme kreativní společnost a nabádáme klienty, aby byli odvážní. V tomto případě jsme museli kus odvahy sebrat my sami," říká generální ředitel firmy Mike Owen.

Celý experiment natočila televize Virgin 1 a začne ho v Británii vysílat 9. července pod názvem Naked Office.

Vedení firmy vnímá od zavedení "nahých pátků" obrovský posun k lepšímu. "Doporučil bych to všem. Sblížilo nás to profesionálně i osobně. Posílilo nás to přesně tak, jak jsem chtěl," dodal ředitel Owen.