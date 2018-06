Zámek, který přivede zámečníka do rozpaků

Vypadá to jako visací zámek, taky to zámek je, ale i když k tomu bývá klíč, nedá se to otevřít. Zavolejte zámečníka, že se vám ten zámeček nějak zasekl a přivedete ho do rozpaků. Všechny jeho šperháky a fígle mu budou k ničem u. Tohle totiž není obyčejný zámek, ale mechanický hlavolam. Může mít klíčovou dírku jen na oko, nebo i dírku skutečnou, se skutečným klíčem, jenže odemknout prostým pootočením zdaleka nestačí. Tyto hračky samozřejmě vycházejí z prastarých klasických zámků na klíč, které používali před více než čtyřmi tisíciletími už staří Egypťané. Indové pak začali zhotovovat zámky, u nichž někdy klíč chyběl, zato pro jejich uvolnění bylo zapotřebí tlačit na různé výstupky. Zámek-hlavolam v nesčetných obměnách byl na světě. Na konci 17. století byly tyto zámky navíc doplňovány "trezorovými" kroužky, které bylo nutné natáčet do předepsaných poloh. Pokud držíte v jedné ruce správný hlavolamový zámek a ve druhé máte klíč,vůbec nejásejte. Neboť zřejmě netušíte, že je třeba: Zasunout klíč,otočit pouze jednou. Zatlačit klíč a překonat malý odpor. Otočit klíčem jedenkrát zpět a pak... Pak ho zasunout do té správné klíčové dírky,která se najednou objeví na boku. Nebo je nutné udělat něco úplně jiného, záleží jen na fantazii tvůrce zámkového hlavovolamu. Někdy při odemykání pomůže náhoda, častěji však svatá trpělivost. Trvá to dny i týdny.