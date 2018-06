Záletný Berlusconi žádá omluvu od manželky, ta trvá na rozvodu

Premiér i nadále trvá na tom, že nic špatného neprovedl, a tvrdí, že se jeho žena nechala zmást médii. "Veronica bohužel uvěřila mnoha nepravdivým věcem psaným v tisku. Abych řekl pravdu, je tu mnoho důvodů žalovat tisk za pomluvu, ale bude lepší nechat to být," myslí si Berlusconi, který nyní chce, aby se mu manželka veřejně omluvila, protože se cítí poškozený.

"Veronica se musí veřejně omluvit - a nejsem si jistý, jestli to bude stačit. Je to potřetí, co mi tohle udělala uprostřed volební kampaně. Už je to příliš," rozčiloval se premiér v pondělním italském tisku. Zároveň připustil, že jeho manželství už zřejmě nepůjde napravit. "Nemyslím si, že by to šlo. A nevím, jestli bych to teď chtěl," uvedl Berlusconi.

Spor začal ve chvíli, kdy si dvaapadesátiletá bývalá herečka přečetla v novinách o údajné nevěře svého manžela, který se měl stýkat s osmnáctiletou dívkou. "Četla jsem v novinách o tom, že chodí s nezletilou - protože ji musel poznat před jejími osmnáctými narozeninami - a o tom, jak mu říká ,Papá´ a jak si dávají schůzky v Římě a v Milánu. Už se to nedalo déle vydržet. Jak bych mohla zůstat s takovým mužem?" řekla podle deníku La Stampa Veronica Lariová.

Manželé řešili své osobní spory veřejně už v roce 2007, kdy Berlusconi na žádost své ženy vydal písemné prohlášení, ve kterém se jí omlouval za flirtování s jinými ženami.