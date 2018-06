Zákulisí Slavíků: Vondráčková schytala kritiku za proslov k Anně K. i za účes

"Člověk neví, jestli to myslela vážně, nebo je to póza," zněl jeden názor. "Bylo to zbytečné, nehodilo se to sem," říkali jiní. "Taky na Annu K. myslíme a soucítíme s ní, vyslovila to za nás za všechny," nechali

se slyšet další.

Sama zpěvačka, která se o rakovině prsu své kolegyně, kterou nazvala při přímém přenosu Českého slavíka Mattoni 2009 pravým jménem Luciana Krecarová, dozvěděla až z novin. - Exkluzivní rozhovor přinesl Magazín MF DNES, najdete ho zde.

Svůj vzkaz nehodlá nijak obhajovat. Přišlo jí prostě správné to udělat, tak to udělala. "Tohle bylo o ní a pro ni. Mám ji ráda a to už docela dlouho a chtěla jsem jenom, aby věděla, že na ni myslíme," říká Vondráčková.

Svým proslovem a také outfitem a účesem se netrefila do noty například odborníkovi na krásu, kadeřníkovi Liboru Šulovi. "Mohla jen zdůraznit, že zažila taky něco těžkého. Všichni víme, že má Anna problém a soucítíme s ní a samozřejmě bychom jí chtěli pomoct. To je ale její boj, se kterým se musí poprat sama. Kdybych byl Annou, nechtěl bych, aby takhle o mně někdo mluvil," tvrdí Šula.

Mladé zpěvačky, která se nedávno zotavila po těžké operaci nohou, si všiml už kvůli jejímu zjevu. "Jsem nenapravitelný optimista. Když budu soudit, tak si budu hledat někoho, kdo byl jednička. Ale dneska mi poprvé hnulo žlučí, že hezká holka může vypadat úplně katastrofálně. Vlasy měla Lucka takové nějaké ušmudlané, celé to ponížily. Ani ten outfit nebyl vyvedený, všechno bylo podle mého soudu absolutněšpatně. A další věc, která mi hnula žlučí, byly komplet vyhlašované skupiny, ty byly cítit do pátého patra. Pepa Vojtek aspoň přišel za Rumburaka, ale to ostatní? Takhle si můžou koncertovat, ale přijít v džínách od Vietnamců na takovou akci, je neslušné. Aspoň tu košili a sako si mohli vzít. Tohle mě štve," zlobí se oblíbený kadeřník.

Zato mládí přítomné v publiku vzalo slavnostní akci vážně. Ewa Farna si oblékla zajímavé večerní šaty, v nichž by mohla kromě zpívání skvěle tančit kankán. Syn Lucie Bílé sedící vedle ní, se znovu objevil s vyžehlenými vlasy a na pomoc při výběru outfitu si přizval dokonce stylistku Gábinu Koutskou, která také spolupracuje s jeho mámou.

"Filip má dotažený outfit a mně se strašně líbí, že si na takovouto akci přizval odborníka, i když je to kluk, kterého neobléká stylista každý den. Výsledek byl dokonalý - hezké boty, džíny, šála. Vyžehlené vlasy měl takové veselé, ale na čtrnáctiletého teenegera super. Myslím ale, že by si je natahovat neměl, ať si ho lidi zapamatují jako kudrnáče," míní kadeřník.

Filip Kratochvíl se musel bez Lucie Bílé brzy po skončení přenosu obejít, spěchala totiž na natáčení pořadu Noc s Andělem. Na party v hotelu Ambassador se ho ujal jeho strýc a Lucčin bratr Karel s manželkou.

Ewa Farna už na kamaráda moc času neměla, coby bronzová slavice rozdávala rozhovory na všechny strany. Na party dorazila s celou rodinou, chyběla jen nejmladší sestra Magdalénka, která zůstala s babičkou doma. Příští týden na Mikuláše se Ewa do Prahy vrátí, koncertem v Lucerně uzavře své letošní turné.