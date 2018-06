Zákulisí Moravcovy debaty z Varů: nemocný Zaorálek a holub na střeše

"Karlovy Vary mám strašně rád, jezdím sem pravidelně s dětmi, ale tentokrát mi to hrozně nesedlo. Jsem nemocný, mám antibiotika, takže to nebylo moc romantické, spíš to bylo trápení. Ale je to práce, kterou člověk musí dělat, i když mu není zrovna nejlíp," řekl iDNES.cz místopředseda Sněmovny a ČSSD Lubomír Zaorálek.

Jeho slova potvrzuje i zákulisní dění, které divákům České televize zůstalo poněkud skryto. Ve chvílích, kdy se u stolu střídali hosté a kamery nebyly zapnuté, asistentky měly co dělat, aby moderátorovy poznámky neuletěly ze stolu. Studený vítr a sychravé počasí, které ovládlo lázeňské město i festivalovou atmosféru, se v průběhu živého vysílání hodně činilo.

Debatě Otázky Václava Moravce vysílané z Karlových Varů přihlížel i znuděný holub na střeše hotelu Thermal

Nedělně a téměř podzimně byl v tu chvíli naladěný i holub posedávající na střeše hotelu, který se na politické špičky díval jaksi znuděně.

Radost ve finále měl právě nachlazený Lubomír Zaorálek, kterému ocelová obloha vyloženě nahrála. "Půjdu si lehnout, ale rád bych ještě něco viděl. Jsem tu především kvůli filmu, který mě drží už od mládí. Takže pro mě nejsou magnetem honosné společenské akce, jako fakt, že můžu vidět filmy z nejrůznějších zemí a absolvovat cestu po zeměkouli," dodal zapřísáhlý socialista Zaorálek, který dodal, že ho těší, že je festival určen všem sociálním vrstvám, především pak "mládeži s baťůžky".

Alexandr Vondra, Václav Moravec a nemocný Lubomír Zaorálek v politické debatě vysílané z Karlových Varů

Kdo nemusel okamžitě pryč, rozjímal v kavárně s výhledem na lázeňské panorama. Ojedinělý je i venkovní bazén Thermalu, jehož teplota šplhala k příjemným 28 stupňům. "No, mohlo by být tepleji. Myslel jsem, že se tu ohřeju víc," řekl jeden z mladých návštěvníků Karlových Varů.

Plavání ve výšce Karlovarské panorama pohledem z terasy hotelu Thermal

Otázky Václava Moravce, vysílané z Karlových Varů, se jako již tradičně rozdělily na dvě poloviny. V té první se přetřásaly politické události, v té druhé kultura, především pak podmínky pro filmaře v Česku, zákon o kinematografii či investiční pobídky pro filmaře (více o politické debatě zde).