Zákulisí Lvů: Ekonom Sedláček byl namol, Bílá slavila s rodinou v šatně

Tomáš Sedláček se z přímého přenosu Lvů odporoučel už pár minut po jeho zahájení. Jeho kroky vedly do restaurace sousedící s Velkým sálem, kde do sebe házel jednoho panáka za druhým.

Po pár minutách už bylo jasné, že je sebekontrola pryč. Když ho přišel vyzvednout neznámý dámský doprovod, už byl značně pod vlivem. Domů ale nešel. Naopak se vrátil na přímý přenos. Hlukem a neovladatelnou chůzí pak vyprovokoval ochranku, která mu zabránila v návratu do hlediště. Později Velký sál opustil úplně, dokonce i po čtyřech.

Naopak velmi decentně v kruhu svých nejbližších slavila nová moderátorka Českých lvů Lucie Bílá. S partnerem Petrem Makovičkou a synem Filipem pobývala po skončení přenosu v šatně.

Český lev 2012 - Lucie Bílá a její syn Filip Kratochvíl

"Teď už budu reagovat jen na světlo a pár dní to tak zůstane. Ale myslím, že se budu muset probudit, protože na Andělech budu zpívat se skupinou Arakain. Dneska jsem se namluvila hodně, ale užila jsem si to. Byl to pro mě skok bungee jumpingem, ale naučila jsem se víc ovládat svoje nervy, normálně jsem se čapla za límec a odvedla jsem se na jeviště. Nebyla to žádná legrace, ale bylo to krásné," zhodnotila slavnostní večer Lucie Bílá, jejíž výkon všichni jenom chválili.



VIDEO: Český lev: Sedláček si uřízl ostudu, Bílá zabodovala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Byla jsem hrozně napjatá. Vždycky mi vadilo, že dělala takovou show a takovou dámu, ale dneska to bylo fajn, že byla taková prostá. Chci jí právě říct, že to bylo velice příjemné a obyčejné," uvedla herečka Ljuba Skořepová.

Podobně zhodnotil výkon Lucie Bílé i producent a režisér Lvů Petr Vachler. "Ten večera provedla krásně, úžasně, decentně, upřednostnila vítěze, jsem s Lucií Bílou hodně spokojený," podotkl s tím, že jejich spolupráce jen tak neskončí. "Když jsem se s ní poprvé setkal, tak jsem jí položil otázku: ´Lucko, jsi připravená na ten druhý ročník?´ a ona vykřikla radostí: ´Takže už uvažujeme o tom druhým?´. Já říkám určitě."

Výsledky Českým lvům kralují Poupata, cenu za scénář má in memoriam i Havel

Pozornost se letos zaostřila i na Dagmar Havlovou, která se poprvé od úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla objevila ve velké společnosti. Rozhovory sice neposkytovala, svou vizáží i náladou ale sklízela samou chválu. V Lucerně symbolicky převzala dva Lvy pro svého muže, jehož Odcházení akademici pasovali na snímek s nejlepším scénářem a střihem.

Český lev 2012 - Nad úspěchem filmu Odcházení Václava Havla se radovala nejen Dargmar Havlová, ale i manželé Michaela a Zdeněk Bakalovi

"Jako koproducenty filmu Odcházení nás to potěšilo, protože si myslím, že zaslouženě získalo dva Lvy, máme z toho upřímnou radost. Václav byl s námi, za ten scénář si to zasloužil," uvedla za Odcházení šéfka České Miss Michaela Maláčová, jíž na Lvy vůbec poprvé doprovodil manžel Zdeněk Bakala.

"Jsem na Lvech poprvé a líbilo se mi. Nejsem sice expert na to, jak se produkují podobné show, ale překvapilo mě, že byť byla jednoduchá, bylo všechno výborně připraveno. Dobrá konferenciérka, tanečníci. Byl jsem mile překvapen," shrnul svůj dojem Bakala.

Český lev 2012 - Vojtěch Dyk a Tatiana Vilhelmová Český lev 2012 - Pavel Čechák a Berenika Kohoutová

Jen co se Velký sál Lucerny vyklidil, v absolutní okupaci se změnilo prostranství před ním, probíhal vegetariánský raut. Kdo přišel dřív, zabral si místa v nedaleké restauraci jako třeba Vojtěch Dyk a Tatiana Vilhelmová. Ta se zde setkala i se svým téměř bývalým manželem Pavlem Čechákem, který dorazil v doprovodu nové přítelkyně Bereniky Kohoutové.