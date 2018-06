Zakladatel Facebooku jí maso jen ze zvířat, která sám zabije

Sedmadvacetiletý miliardář si každý rok dává nějaký osobní úkol, aby se naučil něco o světě, rozšířil své zájmy a naučil se větší disciplíně.

Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg

"Tento rok jsem si řekl, že začnu být vděčný za jídlo, které jím. Myslím, že spousta lidí zapomíná, že musí zemřít živý tvor, abychom mohli jíst maso, takže mým cílem je, abych na to sám nezapomínal a byl vděčný za to, co mám," řekl Zuckerberg.

Na začátku měsíce se Zuckerberg na Facebooku pochlubil, že zabil prase a kozu. "Vzal koze krk a podřízl ho, což je nejlaskavější metoda," prozradila jeho kamarádka, kuchařka Jesse Coolová.

To vyvolalo spoustu negativních ohlasů a Zuckerberg v e-mailu pro magazín Fortune vysvětlil, jak ho to napadlo. "Začal jsem nad tím přemýšlet loni, když jsem doma pekl prase. Lidé mi říkali, že milují vepřové, ale radši nepřemýšlejí o tom, že to prase žilo. To mi připadá nezodpovědné," napsal.

Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg na summitu G8 Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a francouzský prezident Nicolas Sarkozy na summitu G8

Další osobní výzvou miliardáře je, že se chce naučit mandarínštinu a také nosit kravaty. V obleku s vázankou se už objevil ve Francii na summitu G8, kde se také řešily otázky internetového soukromí a duševního vlastnictví.