OBRAZEM: Reklamy zakazují ve světě kvůli nahotě i cizím modelkám

11:01 , aktualizováno 11:01

Jiný kraj, jiný mrav. Co projde u nás, nemusí projít třeba ve Spojených státech. Tam si dávají velký pozor na ukazování nahoty, takže řada dráždivých reklam je zakázána. Pro jejich tvůrce to ale neznamená neúspěch, spíš naopak. Zakázaná reklama má daleko větší dosah, protože se dostane i do zpráv a šíří se šeptandou. Dá se tedy předpokládat, že tvůrci reklam nebudou kvůli zákazům zdrženlivější.