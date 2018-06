Zákaz vstupu do států EU skončí Paule Wild příští rok

13:26 , aktualizováno 13:26

Znovu po čtyřech letech vytáhl jeden bulvární týdeník starou kauzu o zákazu vstupu do států Evropské unie, platící pro bývalou pornoherečku Paulu Wild. "Je to pravda, řekla jsem to veřejně už před lety. Nevím, proč to teď vytáhli. Pětiletý zákaz mi skončí příští rok v červenci," řekla.