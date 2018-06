Zájemci o Haškův autogram si museli vystát dlouhou frontu

"Mám děsnou radost, že se mi podepsal," svěřila se jedna z Haškových fanynek. Naproti tomu starší paní ve frontě se přiznala, že chce podpis pro svého vnoučka.

Televizní komentátor Robert Záruba připravoval knihu s majitelem pěti Vezinových trofejí pro nejlepšího brankáře NHL a dvojnásobný držitel Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče soutěže tři roky. Kniha vyšla v desetitisícovém nákladu a stojí 349 korun.

Kniha, která má 464 stran, je plná obrázků z "Dominátorových" sportovních úspěchů i dětství. Záruba si ovšem stejně posteskl, že by do ní nejraději vložil všechny historky, které spolu s Haškem probrali, ale to by byla ještě o něco objemnější. "Nakonec jsem musel respektovat, že je to vlastně Dominikova zpověď a jedině on má právo se rozhodnout, co chce veřejnosti sdělit, a co ne. Myslím, že i přesto je to kniha velice otevřená."

Na křest knihy se kromě Haškovy rodiny přišly podívat desítky osobností sportovního i společenského života. Role kmotra se zhostil herec Tomáš Töpfer. "Věřím, že kniha bude mít stejný úspěch jako má dosud Dominik ve svém životě," řekl.