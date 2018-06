Zájem žen o erotické zboží stoupá

Podle jednoho z organizátorů Evalda Shiromy se v oblasti erotického zboží v Brazílii ročně otočí 350 miliónů dolarů a roční obrat roste o 20 až 30 procent. V této největší latinskoamerické zemi je asi 600 sex-shopů.Na čtyřdenním veletrhu je očekáváno asi 55.000 návštěvníků, kteří by zde měli utratit milión dolarů. Letos by se zde mělo také objevit více starších zvědavců. Zatímco však osoby mladší 18 let mají vstup do areálu o rozloze 7500 metrů čtverečních zapovězen, návštěvníci nad 65 let mají vstup volný. Ostatní platí15 realů (7,5 USD).Nejzajímavější statistiku vykazují ženy. Na prvním veletrhu tvořily pouze 30 procent návštěvníků, zatímco dnes jich je už polovina. V Brazílii, kde je tradiční společnost s nadřazeností mužů, jsou v sexu ženy jen vzácně pojímány jako rovnocennépartnerky.Letos je hlavní atrakcí veletrhu "(tematicky) sexuální park" nazvaný Erotikland. Největším lákadlem by měl být Fetišový hrad, Labyrint smyslností a zařízení s tajemným názvem Erotické kolo. K novinkám patří sexuální pomůcky, které poskytují "skutečné pocity jako pokožka", či kondom nadměrné velikosti nazvaný PreservExtra, jehož výrobce tvrdí, že je "největší v Brazílii".Profylaktická pomůcka firmy Blausiegel měří 18,6 centimetru na délku a 5,5 centimetru v průměru, přičemž běžné brazilské kondomy mají 16 centimetrů na délku a 5,1 centimetrů v průměru.Loni Blausiegel prodala v téměř 170miliónové Brazílii 46 miliónů prezervativů v hodnotě 14 miliónů realů (sedm miliónů dolarů) a letos očekává nárůst prodeje o 20 procent.