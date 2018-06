Záhorovský: Fandím Anetě

ODPOVĚDI JULIANA NAJDETE ZDE.

Totéž co diváci si myslela i porota, s koncem tentokrát počítal i sám Julian. Swing - povinné téma večera - mu nesedl.

"Už v pátek při zkoušce jsem cítil, že nám to s kapelou nejde dohromady. Od té chvíle jsem věděl, že skončím," řekl devatenáctiletý student střední elektrotechnické školy z Pardubic.

Na Brumlovku za ním přijeli dva kamarádi z kapely Wolný pád, a tak mu smutno nebylo. "Kecali jsme v hotelu, hráli na kytaru, spát jsme šli ve tři ráno."

Záhorovský má před maturitou. Jeho spolužáci se právě učí, Juliana čekají zkoušky až v září. "Vysokou školu neplánuji. Po maturitě uteču od techniky - co nejdál, nejraději k muzice. Už ví, že sólista z něj nikdy nebude. Jeho místo je v kapele. "Byla to dobrá zkušenost."

Julian je první z pětice už vyřazených, který má svého favorita na SuperStar. "Fandím Anetě. Má hlas jako zvon a je to skvělá holka," tvrdí Julian o Langerové, s níž se prý z finalistů v desítce kamarádil nejvíc a netají se ani tím, že jí pošle svůj hlas. Chodíte spolu? "No comment," usmívá se, "miláček" školaček.

Dneska tu končím

"Dneska tady končím, kritiku poroty přijímám. Každej ví, že swing není moje parketa," řekl devatenáctiletý student z Pardubic v neděli v noci v přímém přenosu z pražské Brumlovky těsně před vyhlášením výsledků. Z více než milionu přišlo na jeho jméno 7,53 procent hlasů. - více zde

Gábina Osvaldová to za porotu shrnula slovy: "Julianovo nadání stačí na přízeň fanynek, ale ne na tvrdé podmínky soutěže. Až doteď jste procházel proto, že se to neprovalilo, ale v tomhle žánru je to jasný." Ondřej Hejma nazval Juliana zpívajícím číšníkem: "Na číšníka to bylo dost dobré," prohlásil drsně o zvolené písničce Strangers in the Night od Franka Sinatry.

Nemilosrdný byli i Milan Herman a Ondřej Soukup. "Musím upřímně říct, že ten zpěv byl hrozný," řekl zástupce vydavatele BMG. Soukup pojmenoval novou kategorii zpěvu. "Vedle zpěvu zpěváku, je ještě zpěv Julianův. Objektivní měřítka by ho musela rozdrtit, ale když se to někomu líbí...proč ne?" Krčil rameny.

Kromě Hejmy, který by v tomto kole vyřadil Tomáše Savku, jmenovali ostatní členové poroty za, v tomto kole nejslabšího, právě Záhorovského.

Příští neděli uslyší diváci v podání pěti soutěžících rockové balady.