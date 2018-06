Záhorovský: Chci být jako Ledecký

ČTĚTE TAKÉ:

První konkurz nabídne dlouhou frontu

Zuna: Chystáme velkolepé finále

"Přiznávám, že si té slávy užívám. I teď po soutěži, kdy jsem si myslel, že už na mě diváci mohli zapomenout, dostávám stále plno dopisů. Ale vedle slávy musím myslet na to, abych pořádně dokončil školu. Čtyři ročníky elektrotechnické průmyslovky mám naštěstí za sebou, ale maturitu jsem v termínu nestihl."

Maturovat by měl někdy kolem Vánoc. "Tím bych také potěšil rodiče. Ti mají ze mne radost, ale nijak zvlášť mě neobdivují. Spíš mi radí, jak se vyvarovat chyb, abych neudělal nějakou blbost," řekl Julian Záhorovský, který by se chtěl věnovat muzice a být úspěšný jako jeho vzor Janek Ledecký.

"Kdyby mi život dopadal jako jemu, byl bych šťasten. Janek Ledecký je mi příkladem, také zpívám jeho písničky. Když jsem byl malý, vždycky jsem měl na Vánoce nějaké přání, a až doposud se mi každé a vůbec všechno, co jsem v životě chtěl, splnilo. Teď jsem začal natáčet svou desku a tak si přeji, aby po Novém roce opravdu vyšla a líbila se," usmál se Julian.

Jak žijí finalisté SuperStar

JULIAN ZÁHOROVSKÝ

Julian Záhorovský se v soutěži SuperStar představil jako rocker a písničkář, který potřebuje mít za zády kapelu. "Jsem na startovní čáře, všechno teprve začíná. Já na sobě musím hlavně makat. Už jsem si například sehnal učitelku zpěvu, začínám pracovat na nějakých nápadech a skládám písničky, abych měl co hrát s novou kapelou. Rád bych co nejdřív vydal desku," říkal Julian. Spolu se Šárkou Vaňkovou se upsal koncertní agentuře 6P Petra Novotného. Ta zpěváka prezentuje jako "rockového anděla s duší dítěte" a v současné době nabízí jeho vánoční pořad.

ANETA LANGEROVÁ

Ztitulu první SuperStar vydala v září desku Spousta andělů, která vedla čtyři týdny českou hitparádu a jistě se bude výborně prodávat do Vánoc. Silná v hymnických skladbách i baladách, Langerová si na albu zachovala zdravě rockerský styl, který rozpaluje tváře do červena. Nesnažila se fanoušky "masakrovat" kampaněmi. Krátce po vydání desky se stáhla a vrátila se do lavic obchodní akademie. Zpěvačka, která se hlásí ke kapelám Divokej Bill, Tři sestry nebo Ready Kirken, se od SuperStar úspěšně vzdaluje. Sní o koncertech s vlastní skupinou, kterou již dává dohromady. V osobě Anety Langerové vstoupila na scénu nová hvězda.

MARTINA BALOGOVÁ

Porota i kolegové ji považovali za favoritku, ale posluchači rozhodli jinak. Její odchod z první pětky vyvolal celonárodní diskusi. "Chtěl jsem napravit nespravedlnost. Takový hlas, jako má Martina, u nás dlouho nebyl. Až do jejího vyřazení jsem si myslel, že jsme národ muzikantů," říkal Karel Svoboda, který pro zpěvačku a Karla Gotta složil duet Svět je prostě nekonečná pláž. Ten je zatím jedinou vizitkou Martiny Balogové, která se objevila na koncertu Královny poprvé na Karlštejně a jež vydá sólovou desku v únoru 2005. Zpěvačka, jež před SuperStar zpívala sedm let v zahraničí, by mohla být česká Anastacia.

SÁMER ISSA

Jeho nástup, potvrzený chystanou deskou Busted, je očekávaný se stejnou netrpělivostí jako start Anety Langerové. Ta se možná zdráhá být královnou českého popu, ovšem Sámer Issa by se mohl stát aspoň princem. Odložil maturitu a věnuje se hudebnímu byznysu naplno. Podporován armádou fanynek chce prorazit s nervní hudbou ve stylu rhythm and blues: baladami a tanečními písněmi v americkém stylu. Producenta Jorga Coranteho z Los Angeles mu doporučil porotce Ondřej Soukup. Issova deska Busted, která vznikala dílem za oceánem a zčásti v Praze, vyjde 15. listopadu. To už bude zpěvák na turné společně se čtyřmi kolegy ze SuperStar.

VERONIKA ZAŇKOVÁ

Ze soutěže vypadla jako první a minidesku Zpátky na zemi vydala hned po Anetě Langerové. Všech pět písní si napsala sama. "Svázat její cédéčko v dárkovém balíčku s pracím prostředkem a zaplavit jím supermarkety se někomu může zdát jako dobrý obchodní trik, ale k jejímu formátu to nejde, její pěvecký i autorský talent to nepotřebuje," míní novinář MF DNES Petr Mareček. Zaňková, podporována kapelou Crazy Diamonds, zvládne i rockové evergreeny. Její skupina posloužila jako univerzální doprovod na společném turné pěti SuperStars, které od 5. listopadu do 15. prosince projede velké domácí haly.

ŠÁRKA VAŇKOVÁ

Nejmladší finalistka se pilně vrhla do vod hudebního byznysu. Hovořila o moderním popu, ale praxe ji táhla spíše do zaběhaného mainstreamu. Navíc zpěvačka bere vše, co se namane, kampaně ČSSD a různé obchodní akce nevyjímaje. Vaňková již má hotovou desku Věřím náhodám, která vyjde 15. listopadu. Osm ze třinácti skladeb pochází ze zahraničních databází společností BMG Publishing a Warner Chapell. Zbytek napsali domácí autoři včetně Dana Bartáka, Pavla Kotziana nebo Šárčina učitele hudby Richarda Řeřichy. Produkčně se na albu podíleli Ondřej Soukup a Daniel Hádl. V rádiích bude desku propagovat píseň Lásku dávej.

PETR POLÁČEK

Upozornil na sebe romantickým, chraplavým hlasem a náklonností ke kapele Bon Jovi. Měl nabídku do muzikálu, ale dal přednost vlastní kariéře. "Jezdím s kapelou po koncertech a děláme vlastní písničky. Nechceme být známí jako Bon Jovi Revival," řekl Poláček, který se nakonec upsal vydavatelské firmě Popron. "Deska bude určitě poprocková. Na albu budou z jedné poloviny ploužáky, které vezmou holky za srdíčko. Vybereme hlavně naše skladby, na kterých se podílejí kluci z kapely," dodal Poláček, jenž se s vlastní kapelou Iluze zúčastní společného podzimního turné pěti SuperStars.

TOMÁŠ SAVKA

Vsoutěži ukázal, že je zrozený pro pódiová show. Jeho cesta vedla k muzikálu Miss Saigon, ve kterém bude zpívat roli Chrise, a k velkým koncertům včetně právě probíhající kampaně ČSSD. Jako jeden z prvních SuperStar si Savka vybudoval management, má vlastní internetovou stránku. Jeho první deska, na které se představí jako "solidní hoch odvedle", vyjde v druhé polovině listopadu. "Písně mají české texty, pouze skladba od skupiny QueenWe Are The Champions, kterou si vybrali fanoušci, zazní anglicky," sděluje zpěvák. Albu má předcházet pilotní singl s písní Kde jsi ty? a dále pak známá hitovka Fuck It od Eamona, určená pro diskotéky.

STANDA DOLÍNEK

Jeho deska dostala název Standa 001, obsahuje dvanáct snímků a na trhu se objeví 15. listopadu. "Člověk by od něho čekal, že na desce budou verze cizích hitů, ale Dolínek natočil původní věci," říká Vladan Drvota ze Supraphonu. Producentem i spoluautorem alba se stal Pavel Kotzian, skladatel filmové hudby a člen skupiny IN Martina Dejdara. Jednu z nových balad, nazvanou Sen, si s Dolínkem zazpívala kolegyně Šárka Vaňková. Vydavatelé označují Dolínkovu desku za původní popové album s jasnými tanečními ambicemi. Ukázky z nového repertoáru Dolínek předvede na společném listopadovém turné pěti finalistů SuperStar.

PETRA PÁCHOVÁ

Studentka oděvní průmyslovky z Mladé Boleslavi vypadla z finále jako třetí. Ujala se její skautská přezdívka Zlatuška. "Ve spektru zpěváků, které se vytvořilo ve finálové desítce, představuje zajímavý civilní typ," míní porotce Milan Herman. Zatím Páchová zpívá v mladoboleslavském sboru Paprsek, který vede Milan Klipec. Páchová nebojuje o přízeň mas, muziku chce nechat uzrát. "Na desku nebudu spěchat, udělám ji klidně za rok, až z ní budu mít dobrý pocit," řekla MF DNES. Zpěvačka se učila hrát na violoncello, flétnu, ke které přidala i baskytaru. Líbí se jí kapely Divokej Bill a Support Lesbiens.