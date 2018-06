Záhorovský: Chcete do mé postele?

Za prvních pět hodin provozu zaznamenaly Záhorovského internetové stránky vice nez 3500 přístupů. Čtenáři mohou sledovat záběr na jeho do modra laděný pokoj s postelí uprostřed, který obývá v suterénu domu rodičů na okraji Pardubic.

Devatenáctiletý zpěvák, který příští pondělí vydává svou první desku s názvem Obraz J.Z., tvrdí, že nejde o to, aby uspokojil fanoušky, ani aby se mohl veřejně předvádět. "Vsadil jsem se s Petrem Novotným o deset kilo medvídků Haribo," uvedl finalista SuperStar, který nekouří, nepije, ale zato prý sní půl kila gumových medvídků denně.

"Nedá se nic dělat, nevěřil jsem tomu, že si Julian kameru do svého pokoje skutečně nainstaluje, teď mi nezbývá než nakoupit gumové medvídky a odnést je Julianovi", řekl Petr Novotný, majitel agentury, která mimo jiné zastupuje spolu se Šárkou Vaňkovou i Juliana Záhorovského. "Právě medvídky kupuju," přiznal iDNES. "Julian má medvídky rád, ostatně Šárka taky," dodal Novotný, kterého sázka přijde asi na dva a půl tisíce korun.

K sázce s Petrem Novotným inspirovala Juliana zpěvačka Madonna, která měla takovou kameru v koupelně a vždycky, když se šla sprchovat, hodila přes ni ručník, vysvětlil iDNES Záhorovského manažer Luboš Veselý. Aby ho však internetoví čtenáři na webu zahlédli on-line, k tomu budou podle něj potřebovat notnou dávku štěstí.

"V pondělí dotočil desku. A i když při spouštění webkamery asistoval celé odpoledne, bude teď doma minimálně. Kvůli práci je hodně na cestách a přespává po hotelích," vysvětlil Veselý a upozornil, že by bylo bláhové čekat cokoli mládeži nepřístupného: "Julian je romantický kluk, který své dívce napíše básničku a bude se s ní dívat na hvězdy." Podle Veselého teď Záhorovský žádnou přítelkyni nemá, protože by na ni neměl čas. "Má spoustu práce, žije pro hudbu a do toho má v únoru maturovat," vysvětlil jeho manažer.