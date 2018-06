Záhadných kruhů v obilí přibývá

Velký obrazec v poli byl nejnověji objeven minulý čtvrtek u Karlštejna. Kruhy v polích, zvané agrosymboly, agroglyfy nebo piktogramy, jsou v tuzemsku už šestý rok trvalou součástí každého léta. Existuje řada teorií, týkajících se jejich vzniku, žádnou z nich však nelze považovat za prokázanou.

Kruhy v obilí se začaly letos objevovat počátkem června. Prvním zkoumaným byl obrazec o průměru sedm metrů, objevený sedmého června v poli s ječmenem u obce Křinec v okrese Nymburk. Obilí bylo stočeno po směru hodinových ručiček. O něco později se u stejné obce objevil další, menší kruh.

Kruhová aktivita od té doby zesílila. Členové Klubu psychotroniky a UFO (KPU) ohlásili výskyt formace kruhů, uspořádaných do kříže v Rudě nad Moravou na Šumpersku, u Mokrosuk na Klatovsku, u Ostrova na Ústeckoorlicku, Bohuslavicích u Rychnova nad Kněžnou, v Lomnici nad Popelkou v okrese Semily, v Maršovicích na Příbramsku a mezi obcemi Kostelany nad Moravou a Boršice u Buchlovic. Dvacátého prvního června objevili mezi obcemi Racková na Zlínsku a Žeranovice na Kroměřížsku obrazec, připomínající značení kostela či kaple na mapě. Obilí bylo pováleno jedním směrem v šířce jednoho metru a klasy byly neponičené. Asi o 200 metrů dál byl vytvořen jednoramenný římskokatolický kříž směřující k Žeranovicím. Dosud největším objeveným kruhem byl právě obrazec v Lomnici nad Popelkou, o průměru 56 metrů, který vznikl během hodinové přestávky, kdy šli dělníci opravující elektrické vedení na svačinu. Okolí Lomnice i okres Semily se letos mohou pochlubit největším počtem agrosymbolů - ze třiceti letos nalezených jich právě v této oblasti objevili devět.

"Velmi zajímavé jsou také nálezy obrazců, které vznikly v průběhu května a června, a do kterých od jejich vzniku nevstoupila lidská noha. Obilí mělo možnost se pozvolna narovnávat a dnes jsou zde vidět přesné geometrické obrazce tvořené ohnutým obilím, které je tak o několik desítek centimetrů nižší než okolní rostliny. Tři takové obrazce byly nalezeny na severovýchodní Moravě a dále u Kašovic na Klatovsku,"řekl ČTK tajemník klubu psychotroniky a UFO Luboš Šafařík.

Obilné kruhy se staly jednou z nejpopulárnějších záhad devadesátých let. Zvláštní atraktivitu mají ve Velké Británii, kde se jejich počet radikálně zvýšil hlavně v letech 1986 - 1990. V roce 1986 bylo nalezeno pouze dvacet obilných kruhů, o rok později už kolem tří set a v létě roku 1990 šest stovek. Kruhy se však objevují i v řadě dalších zemí v Evropě, Americe, Austrálii a dokonce i v japonských rýžových polích. V Čechách byl první agrosymbol objeven na poli u Nepoměřic v roce 1993. Od té doby jich bylo až do letošní sezóny nalezeno a prozkoumáno 234.

Výskyt tajemných kruhů dal vzniknout i novému vědnímu oboru - cereologii, která pracuje s množstvím teorií, týkajících se jejich vzniku.

Mimozemšťané - kruhy v obilí jsou druhem testů, jimiž zkouší mimozemská civilizace naší úroveň myšlení.

UFO - obilná pole jsou parkoviště mimozemšťanů - podle některých svědectví se před objevením kruhů míhala na obloze podivná světla a rozléhaly se vysokofrekvenční tóny.

Neznámý přírodní jev - na základě výše uvedených průvodních jevů se objevila teorie, že kruhy vytváří zatím nepopsaný přírodní fenomén.

Nevysvětlitelná síla - zastánci tohoto názoru odmítají spekulaci, že by kruhy byly dílem mimozemšťanů, ale věří, že je vytvořila nějaká neznámá pozemská inteligence. Varuje tak před budoucími katastrofami - hurikány, suchem či záplavami.

Teorie Gaia - agrosymboly jsou poselstvím Země, která je živým organismem a varuje lidstvo před ekologickou katastrofou, která by mohla vést k jeho zániku.

Zemědělství - podle této teorie byly kruhy způsobeny přehnojením - části obilovin byly oslabené nadměrným chemickým hnojením. To způsobilo rychlý vzůst slabých stébel, které se pak ohnuly.

Zvířata - agrosymboly byly spojovány s mnoha druhy zvířat. Podle jedné z teorií je vydupávají ježci v říji (podle anglických odborníků by jich ovšem byla pro zhotovení největších kruhů potřeba až čtyřicet tisíc, srnci, jeleni či ovce.

Houby - V roce 1990 dva britští biologové navrhli, že by kruhy mohly být větší obměny tzv. vílích kruhů, což jsou obrazce v trávě způsobené tmavším porostem hub. Tyto houby se šíří kruhovitě pod zemí, oslabují kořeny rostlin, které se pak kácí k zemi

Tajné vojenské operace - o piktogramech se říkalo, že jsou výsledkem testování chemických zbraní, laserových paprsků či nových typů helikoptér. V této souvislosti byla dokonce podána interpelace na ministra obrany v britské Dolní sněmovně. Odpověď Ministerstva obrany byla negativní.

Počasí - prvním propagátorem této teorie byl dr. Terence Meaden z Organizace pro výzkum tornád a bouří (TORRO). Kruhy podle ní vznikají díky nepříliš časté kombinaci atmosférických podmínek a místní krajiny - jednoduše řečeno, za obrazce mohou malé větrné víry.

Podvody - Většina tvrzení, že kruhy jsou pouze výsledkem lidské činnosti, se odvolává na případ odhalených podvrhů na kopci v Hampshiru a ve vesnici Littley Green v Essexu, kde kruhy vznikaly pomocí dřevených nástrojů, přičemž tvůrci se na místo dopravili pomocí chůd.

Energie - Podle Marka Jehličky, mluvčího KPU, je nejzajímavější současnou teorií úvaha o tom, že kruhy jsou výsledkem zkoušek bezdrátového přenosu .

Jak snadno a rychle vyrobit kruhy v obilí

Vlašimští hvězdáři udělali vlastní krok k objasnění častých letních záhad - kruhů v obilí. Zjistili, že na výrobu tohoto "vesmírného poselství" o průměru pět metrů stačí dvě železné trubky, lano, sekyra a deset minut práce dvou mužů.

"Překvapilo nás, jak věrohodně takto vyrobený kruh v obilí může vypadat. Ale náš experiment samozřejmě nemůže dát odpověď na všechny otázky spjaté se záhadami obrazců v obilí," uvedl vedoucí Projektu Horizont Zdeněk Krušina.

Projekt Horizont před pěti lety založili ke studiu různých záhad vlašimští hvězdáři.

Kruh je nyní na pšeničném lánu v Křížově pod Blaníkem, hvězdáři měli souhlas majitele.