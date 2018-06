Zagorová zpívala pro fanynku bojující s rakovinou prsu

Devítinásobná Zlatá slavice se před koncertem obvykle koncentruje na svůj výkon a nepřeje si být rušena. Tentokrát ale udělala výjimku a setkala se v zákulisí Divadla Kalich s fanynkou, která za ní přijela až ze slovenských Velušovců u Topoĺčan. Ta za ní dorazila ze Slovenska, aby jí poděkovala za to, jak ji posilují zpěvaččiny písničky od chvíle, kdy začala bojovat s rakovinou prsu a dalšími zdravotními komplikacemi.

"Poznat osobně Hanu Zagorovou byl můj sen od nepaměti," prozradila paní Renáta. "Splnil se mi díky pořadu TV Markíza Modré z neba. Hanička mě pozvala do své šatny a během koncertu mi věnovala píseň Za každou chvíli s tebou platím. Byla jsem dojatá."

Zagorová paní Renátu obdivovala především za to, že přes všechny povinnosti s léčbou vážila náročnou cestu ze Slovenska do Prahy. "Jsem za to setkání moc ráda, bylo velmi lidské. A těší mě, že k němu došlo právě v Divadle Kalich, pro které mám slabost. Když se dozvím, že moje písničky pomáhají někomu v tak těžké životní situaci, je to pro mě obrovská čest. Neříkám to proto, abych se chlubila, ale je pravda, že mi lidé často píší, jakou oporou pro ně moje písně jsou v obdobích různých soukromých krizí. Vážím si té důvěry, se kterou se mi svěřují a kterou do mě vkládají jen a jen prostřednictvím písniček, protože osobně se se mnou samozřejmě neznají," dodává zpěvačka.

Petr Rezek a Hana Zagorová s paní Renátou

Další z koncertů Hany Zagorové v Divadle Kalich se uskuteční zase na jaře. Mnohem dříve se na jevišti Kalichu objeví její životní partner Štefan Margita. Náš přední tenorista, zvyklý vystupovat v největších operních domech světa, se naprosto výjimečně představí v komorním recitálu 5. prosince.