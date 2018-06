Zagorová s Margitou museli po bouračce na rentgen

"Naštěstí bylo všechno v pořádku a nenechali si nás tam," dodala. Rána to prý byla "poměrně slušná". "Kdyby Štefanův tatínek nebyl připoután, prolítl by předním sklem. Byl to takový náraz, že taxíku úplně zrušil kufr. To druhé auto ovšem nechalo na taxíku nárazník i s poznávací značkou, takže policie už možná našla viníka," dodala zpěvačka.

Během léta byla populární dvojice čtrnáct dnů na dovolené v Tunisku. Hned první den ale musela měnit ubytování. "Dali nás do hodně mizerného hotelu, a tak jsme si našli jiný, naprosto bezvadný. Celé dny jsme pak nic nedělali, jenom se váleli u vody, chodili na výšlapy a drandili přístavem. Také jsme byli na výletních lodích.”

“Byla to moc příjemná dovolená," zavzpomínala Hanka, kterou s manželem čeká opět práce na televizním pořadu ze společnosti.